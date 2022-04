Gudasův druhý gól v sezoně pomohl Floridě k výhře v prodloužení, Palát nahrával

Hokejista Floridy Radko Gudas (vpředu) a Dawson Mercer z New Jersey.

Hokejista Floridy Radko Gudas (vpředu) a Dawson Mercer z New Jersey. ČTK/AP/Bill Kostroun

New York - Český hokejový obránce Radko Gudas svým druhým gólem v aktuálním ročníku NHL pomohl Floridě k výhře 7:6 v prodloužení na ledě New Jersey. Ondřej Palát asistoval u jedné trefy Tampy Bay při prohře 4:5 v prodloužení s Montrealem.

Gudas se prosadil ve 32. minutě a z pohledu Panthers snížil na 2:4. Český obránce svou druhou branku v sezoně vstřelil se značnou dávkou štěstí. Po návratu z trestné lavice se dostal ke střele, kterou zlikvidoval brankář Andrew Hammond, vyražený puk ale trefil Gudasovu brusili a doplachtil za bezmocného brankáře Devils.

New Jersey na trefu českého beka odpovědělo dvěma brankami a dostalo se do vedení 6:2. Florida čtyřmi góly ve třetí třetině dokázala srovnat a dotáhla zápas do prodloužení, které svou druhou trefou v zápase rozhodl Gustav Forsling.

Palát ve 40. minutě vyzval ke skórování Braydena Pointa a ten poslal Tampu Bay do vedení 4:3. Montreal ve třetí části dokázal odpovědět a trefou Jesseho Ylölena si vynutil prodloužení. V tom branka nepadla a rozhodující nájezdy rozhodl jediný úspěšný střelec Nick Suzuki, který Canadiens přisoudil bod navíc. Tampa Bay prohrála poprvé po čtyřech výhrách, Montreal naopak zabral po třech prohraných duelech.

Statistika sobotních zápasů NHL:

New Jersey - Florida 6:7 v prodl. (2:1, 4:1, 0:4 - 0:1)

Branky: 4., 22. a 35. Šarangovič, 4. J. Hughes, 23. Kuokkanen, 37. A. Johnsson - 48. a 62. Forsling, 56. a 59. Barkov, 10. Chiarot, 32. Gudas, 46. Montour. Střely na branku: 31:41. Diváci: 12.284. Hvězdy zápasu: 1. Šarangovič (New Jersey), 2. Barkov, 3. Forsling (oba Florida).

Winnipeg - Los Angeles 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky: 7. Ehlers, 34. Lowry - 3. A. Kempe, 11. Kopitar, 24. Vilardi. Střely na branku: 27:38. Diváci: 14.067. Hvězdy zápasu: 1. C. Petersen, 2. Kempe (oba Los Angeles), 3. Ehlers (Winnipeg).

Boston - Columbus 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 16. a 57. Haula, 39. B. Marchand, 58. DeBrusk, 60. Coyle - 20. Nyquist, 21. Danforth. Střely na branku: 42:24. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. McAvoy, 3. B. Marchand (všichni Boston).

Tampa Bay - Montreal 4:5 po sam. nájezdech (2:0, 2:3, 0:1 - 0:0)

Branky: 9. Stamkos, 14. Cirelli, 32. Kučerov, 40. B. Point (Palát) - 29. Caufield, 34. Schueneman, 36. Josh Anderson, 43. J. Ylönen, rozhodující sam. nájezd Suzuki. Střely na branku: 41:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hedman (oba Tampa Bay), 3. Schueneman (Montreal).

Carolina - Minnesota 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 54. T. Teräväinen - 11. Zuccarello, 25. D. Kulikov, 48. Kaprizov. Střely na branku: 38:19. Diváci: 16.375. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Kaprizov (oba Minnesota), 3. T. Teräväinen (Carolina).

Colorado - Pittsburgh 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Branky: 30. Rantanen, 36. Aube-Kubel, 56. D. Toews - 35. Crosby, 56. Matheson. Střely na branku: 38:40. Diváci: 18.102. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. D. Toews, 3. Rantanen (všichni Colorado).

Philadelphia - Toronto 3:6 (0:0, 2:2, 1:4)

Branky: 35. a 53. Provorov, 24. K. Hayes - 31. Simmonds, 32. Liljegren, 48. Matthews, 52. Engvall, 54. Rielly, 56. Tavares. Střely na branku: 32:28. Diváci: 17.097. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. Marner (oba Toronto), 3. Provorov (Philadelphia).

San Jose - Dallas 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)

Branky: 2. Bonino, 28. B. Burns, 56. Leonard, 59. Couture - 2. Naměstnikov, 9. Hakanpää, 10. J. Klingberg, 20. J. Robertson, 48. Pavelski. Střely na branku: 28:29. Diváci: 14.021. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Pavelski (oba Dallas), 3. Burns (San Jose).

Calgary - St. Louis 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)

Branky: 5. B. Ritchie, 13. J. Gaudreau, 51. Hanifin, 60. D. Dubé - 1. R. Thomas, 18. R. O'Reilly, 34. Faulk, 59. N. Walker, 60. I. Barbašev, 60. Saad. Střely na branku: 43:25. Diváci: 16.422. Hvězdy zápasu: 1. R. Thomas (St. Louis), 2. Hanifin (Calgary), 3. Schenn (St. Louis).

Tabulka NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 68 47 6 15 282:201 100 2. Toronto 68 44 5 19 258:207 93 3. Tampa Bay 68 43 7 18 228:192 93 4. Boston 68 43 5 20 217:183 91 5. Buffalo 69 25 11 33 190:243 61 6. Detroit 68 26 9 33 195:263 61 7. Ottawa 67 24 6 37 176:219 54 8. Montreal 69 19 11 39 178:262 49

Metropolitní divize:

1. Carolina 69 45 8 16 230:164 98 2. NY Rangers 69 44 5 20 211:181 93 3. Pittsburgh 70 41 10 19 233:188 92 4. Washington 68 37 10 21 225:197 84 5. NY Islanders 67 31 9 27 186:183 71 6. Columbus 69 32 5 32 223:260 69 7. New Jersey 68 24 6 38 210:254 54 8. Philadelphia 68 21 11 36 175:243 53

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 69 49 6 14 262:189 104 2. Minnesota 67 42 5 20 247:208 89 3. St. Louis 68 38 10 20 245:201 86 4. Nashville 68 39 4 25 224:199 82 5. Dallas 67 39 3 25 200:200 81 6. Winnipeg 70 33 10 27 217:219 76 7. Chicago 69 24 10 35 186:244 58 8. Arizona 68 21 5 42 173:247 47

Pacifická divize:

1. Calgary 68 40 9 19 238:171 89 2. Los Angeles 71 38 10 23 205:202 86 3. Edmonton 69 39 5 25 243:224 83 4. Vegas 70 38 4 28 224:208 80 5. Vancouver 69 32 9 28 196:199 73 6. Anaheim 70 28 12 30 198:224 68 7. San Jose 68 29 8 31 181:218 66 8. Seattle 68 21 6 41 178:241 48