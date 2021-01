Gudas se uvedl v novém působišti přihrávkou i tvrdou hrou

New York - Hokejisté Floridy vstoupili v neděli do nového ročníku NHL výhrou 5:2 nad Chicagem. U čtvrtého gólu si připsal asistenci Radko Gudas, který po minulé sezoně ve Washingtonu podepsal tříletou smlouvu s Panthers. Český obránce ve své premiéře v novém klubu hýřil aktivitou - zaznamenal v zápase tři srážky, nejvíce ze všech hráčů, čtyřikrát vystřelil a do statistiky +/- přidal dva kladné body.

Florida si na začátku druhé třetiny vypracovala dvoubrankový náskok, ve 43. minutě už ale bylo vyrovnáno 2:2. O 22 sekund později ale strhl vedení na stranu Panthers svým prvním gólem v NHL Eetu Luostarinen. Krátce poté zvýšil Patric Hörnqvist, jehož nahození od pravého mantinelu si srazil obránce Chicaga do vlastní sítě. Výhru zpečetil Jonathan Huberdeau.

Chicago tak prohrálo i třetí zápas sezony, v každém inkasovalo shodně pět branek. Jeho útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf ještě stále nebodovali.

Ve druhém utkání nedělním programu NHL zdolal Pittsburgh na svém ledě Washington 4:3 po samostatných nájezdech. Zápas rozhodl ve čtvrté sérii Jake Guentzel, který se v penaltovém rozstřelu prosadil jako jediný.

V dresu poražených zůstal na střídačce brankář Vítek Vaněček, který si před dvěma dny odbyl vítěznou premiéru v soutěži. Jeho spoluhráč Alexandr Ovečkin se 707. gólem v NHL přiblížil v historické tabulce střelců na rozdíl jedné branky sedmému místu, které drží Mike Gartner.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Washington 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 1. Rodrigues, 23. Sceviour, 33. M. Pettersson, rozhodující sam. nájezd Guentzel - 13. Dowd, 15. Ovečkin, 31. Bäckström. Střely na branku: 27:23. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. M. Pettersson (oba Pittsburgh), 3. Ovečkin (Washington).

Florida - Chicago 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Branky: 21. Ekblad, 26. Yandle, 44. Luostarinen, 46. Hörnqvist (Gudas), 57. Huberdeau - 33. DeBrincat, 43. Murphy. Střely na branku: 29:24. Diváci: 4.147. Hvězdy zápasu: 1. Luostarinen, 2. Huberdeau, 3. Yandle (všichni Florida).