Gudas asistoval u výhry Floridy, Vaněček pětkrát inkasoval a střídal

Brankář hokejistů Washingtonu Vítek Vaněček (vpravo) a Carter Verhaeghe z Floridy v utkání 1. kola play off NHL, 5. května 2022 v Sunrise. ČTK/AP/Marta Lavandier

New York - Český obránce Radko Gudas gólovou asistencí pomohl hokejistům Floridy k vyrovnání série prvního kola play off NHL s Washingtonem. Panthers ve druhém zápase zvítězili 5:1. Brankář Capitals Vítek Vaněček odchytal první dvě třetiny, ve kterých inkasoval všech pět branek. Sérii vyrovnali také hokejisté newyorští Rangers, kteří na vlastním ledě porazili Pittsburgh 5:2. V Západní konferenci Colorado podruhé zdolalo Nashville a Dallas vyrovnal sérii s Calgary.

Florida o první výhře v play off rozhodla v prvních dvou dějstvích, po kterých vedla 5:1. Panthers vyšly především závěry obou třetin. V poslední pětiminutovce první i druhé části vstřelili po dvou brankách a s předstihem rozhodli o vítězství.

"Jsem rád, že jsme vyhráli. První zápas nám tolik nevyšel, ale dneska jsme dokázali zabojovat a srovnali jsme stav série. Ze začátku jsme se trochu hledali a Bob (Sergej Bobrovskij) nás musel několikrát podržet, s postupem času jsme se ale zlepšovali a došli jsme si pro pohodlné vítězství. Série je srovnaná a my jsme připraveni na její další průběh," řekl autor vítězného gólu Aleksander Barkov.

Gudas svůj druhý bod v play off zaznamenal ve 38. minutě, kdy se podílel na páté trefě. Český obránce našel na útočné modré čáře rozjetého Cartera Verhaeghea a kanadský útočník střelou schovanou za beky nedal Vaněčkovi šanci.

Šestadvacetiletý brankář odchytal smolný zápas. Pět gólů inkasoval z 19 střel a po čtyřiceti minutách přenechal místo Iljovi Samsonovovi.

"Musíme si uvědomit, že v play off je důležitá každá maličkost. V příštích zápasech musíme hrát více do těla a na soupeře trochu zatlačit," snažil se povzbudit tým do dalších duelů jediný střelec Capitals Nicklas Backström.

Rangers se oklepali z úterní prohry ve třetím prodloužení a druhý domácí zápas s Pittsburghem jednoznačně vyhráli. Třemi body za gól a dvě asistence newyorský celek táhli Frank Vatrano a Artěmij Panarin. Filip Chytil nebodoval.

Na výborný výkon z prvního duelu navázal brankář Rangers Igor Šesťorkin, který nestačil pouze na pouze dvě ze 41 střel. "Ve třetí části nám pomohl třemi nebo čtyřmi skvělými zákroky. Trochu jsme se trápili a Igor byl v téhle fázi naším klíčovým hráčem. Byl skvělý," pochválil ruského gólmana trenér Gerard Gallant.

Třicetiletý brankář Penguins Louis Domingue nastoupil do zápasu play off poprvé v kariéře jako týmová jednička a kryl 35 střel. Kanadský brankář dostal příležitost při zranění Tristana Jarryho a Caseyho DeSmithe. "Odvedl dobrou práci. Hlavně v době, kdy jsme ztráceli jeden nebo dva góly, nás několika povedenými zákroky udržel ve hře. Škoda, že jsme se od jeho výkonu nedokázali odrazit a nesrovnali jsme," litoval Sidney Crosby, který zápas zakončil s bilancí 1+1.

Colorado porazilo Nashville 2:1 v prodloužení a je jediným celkem Západní konference, který vyhrál obě úvodní utkání. V brance Predators dostal před Davidem Rittichem přednost Connor Ingram a vydařeným výkonem dlouho držel naděje na vyrovnání série. Pětadvacetiletý brankář v zápase čelil 51 střelám, z nichž nedosáhl pouze na dvě. Rozhodující gól dal v 69. minutě Cale Makar.

Povedený brankářský výkon nabídl také souboj Calgary s Dallasem. Stars na ledě kanadského celku vyhráli 2:0 a srovnali stav série na 1:1. Brankář Jake Oettinger kryl všech 29 střel Colorada a vychytal první nulu v play off. Vítěznou branku vstřelil v 8. minutě Joe Pavelski.

NHL - 1. kolo play off:

Východní konference - 2. zápasy:

Florida - Washington 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Branky: 17. Ekblad, 18. Barkov, 24. Marchment, 36. Lundell, 38. Verhaeghe (Gudas) – 23. Bäckström. Střely na branku: 36:27. Vítek Vaněček odchytal za Washington 40 minut, inkasoval pět branek z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 73,7 procenta. Diváci: 19.636. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Ekblad, 3. Bobrovskij (všichni Florida). Stav série 1:1.

New York Rangers - Pittsburgh 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: 7. Copp, 23. Strome, 33. Kreider, 49. Panarin, 50. Vatrano – 9. Guentzel, 39. Crosby. Střely na branku: 40:41. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Šesťorkin, 3. Vatrano (všichni NY Rangers). Stav série 1:1.

Západní konference - 2. zápasy:

Colorado - Nashville 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 6. MacKinnon, 69. Makar – 16. Trenin. Střely na branku: 50:25. Diváci: 18.115. Hvězdy zápasu: 1. Makar (Colorado), 2. Ingram (Nashville), 3. MacKinnon (Colorado). Stav série 2:0.

Calgary - Dallas 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 8. Pavelski, 59. Raffl. Střely na branku: 29:23. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Pavelski (oba Dallas), 3. Markström (Calgary). Stav série 1:1.