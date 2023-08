Groves vyhrál druhou etapu Vuelty za sebou, Evenepoel zvýšil vedení

Burriana (Španělsko) - Australský cyklista Kaden Groves vyhrál v hromadném spurtu druhou etapu Vuelty za sebou. Belgičan Remco Evenepoel si krátce před cílem dosprintoval pro bonusové sekundy a zvýšil po 5. etapě náskok v čele průběžného pořadí.

Čtyřiadvacetiletý Groves vyhrál spurt ideálně připravený kolegy ze stáje Alpecin-Deceuninck po 186,2 km v městě Burriana a napodobil týmového parťáka Jaspera Philipsena, jenž podobně dominoval letos na Tour de France. Největším Grovesovým soupeřem byl trochu překvapivě italský časovkář Filippo Ganna, jenž dojel těsně druhý. Třetí byl Belgičan Dries van Gestel.

"Vyhrát dvě etapy na Vueltě za sebou je skvělé, zvlášť když se to povede v zeleném dresu," uvedl Groves, jenž je lídrem bodovací soutěže. "Na konci to bylo docela hektické, podobné jako včera, ale bez stoupání. Kvůli větru na kruhových objezdech to bylo trochu nervózní, ale můj tým byl znovu fantastický," dodal cyklista, jenž letos vyhrál i jednu etapu na Giru d'Italia.

I ve spurtérské etapě závodil vedoucí muž Vuelty Evenepoel. Obhájce celkového prvenství si 10 km před cílem zaspurtoval pro bonusových šest sekund a zvýšil náskok v čele před Španělem Enricem Masem na 11 sekund. "Nebylo to nutné, ale byli jsme vepředu a viděl jsem možnost, tak jsem si pro to jel. Původně jsem myslel, že šlo jen o tři sekundy, ale pak mi řekli, že to bylo dokonce šest, což je opravdu pěkné," řekl Evenepoel.

Vítěz Tour de France Jonas Vingegaard z Dánska má na čtvrtém místě odstup 37 sekund, jeho týmový kolega Primož Roglič ze Slovinska je sedmý se ztrátou 43 sekund.

Ve stejném čase jako peloton dnes dojel na 58. místě Michal Schlegel, Evenepoelův pomocník do kopců Jan Hirt nabral na 153. pozici odstup 2:47.

Smolný den prožila stáj Jayco AlUla. Její kapitán Eddie Dunbar z Irska měl ještě před oficiálním startem etapy v neutrální zóně tak těžkou nehodu, že musel odstoupit. V průběhu etapy navíc vzdal kvůli žaludečním problémům Filippo Zana.

V páteční etapě by měli ke slovu přijít opět vrchaři. Na trase mezi La Vall d'Uixó a Pico del Buitre čekají cyklisty dvě vrchařské prémie třetí kategorie a závěrečný výstup do cíle první kategorie.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 5. etapa (Morella - Burriana, 186,2 km): 1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:23:43, 2. Ganna (It./Ineos Grenadiers), 3. Van Gestel (Belg./TotalEnergies), 4. Dainese (It./dsm-firmenich), 5. Askey (Brit./Groupama-FDJ), 6. Theuns (Belg./Lidl-Trek), ...58. Schlegel (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni stejný čas, 153. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -2:47. Průběžné pořadí: 1. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) 17:12:29, 2. Mas (Šp./Movistar) -11, 3. Martinez (Fr./Groupama-FDJ) -17, 4. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -37, 5. Vlasov (Rus./Bora-hansgrohe), 6. Uijtdebroeks (Belg./Bora-hansgrohe) oba -39, ...39. Hirt -5:40, 55. Schlegel -11:15.