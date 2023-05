Gross na Spartě o titulu s ohledem na respekt k soupeřům mluvit nechce

Praha - Hokejový trenér Pavel Gross před rokem odmítl nabídku působit jako asistent na střídačce české reprezentace, teď se ale z Německa, kde dlouhodobě žil, vrací do Česka. Jako nový hlavní kouč Sparty bude mít za úkol dovést Pražany k titulu, na který čekají od roku 2007. Osobně však odmítá podobný cíl nyní veřejně vyhlašovat.

"Kdybych něco takového řekl, bylo by to bez respektu," řekl Gross novinářům na dnešním setkání. Na velký tlak ve Spartě je připravený. "V podobné situaci jsem byl čtyři roky v Mannheimu. V extralize je hodně dobrých mužstev, které si mohou říct, když jdou do sezony, že chtějí vyhrát. Sparta patří k nim. Další tlak si ale na sebe dělat nebudeme. Každý hráč, každý zaměstnanec organizace ví, když přijde do Sparty, jaké jsou nároky," podotkl Gross, který v dresu Pražanů na triumf v nejvyšší soutěži v sezoně 1989/90 dosáhl.

Za Spartu hrál Gross tři roky. "Moje sparťanská minulost? Už je to hodně let, ale když jsem přišel a otevřel dveře, tak tam stál Žemla (Richard Žemlička) a Krosna (Jiří Kročák), takže jsem hned viděl dva obličeje, které jsem znal. Kluky, se kterými jsem hrával," pousmál se Gross.

Hned na začátku na něj dýchlo i známé prostředí ve sportovní hale v Holešovicích, ve které se Pražané připravují. "Absolutně. Musím říct, že je to pěkný, starý pocit. Mám tuhle starou halu rád, v O2 areně jsem ještě moc nebyl," poukázal na fakt, že Sparta nyní své zápasy hraje v multifunkční aréně v Libni.

S dalšími členy sportovního vedení nyní řeší i složení kádru pro příští sezony, který je ale z velké většiny hotový. "Už za sebou máme asi třetí mítink. Je důležité, že je tam Jarda (Hlinka), Petr (Ton), Miloš (Hořava) nebo Tomáš Divíšek. Ve čtyřech pěti se bavíme o tom, jak bychom mohli mančaft ještě posílit a utužit. V době, kterou nechci teď limitovat dny, se dozvíme, co se s mančaftem může stát," řekl Gross.

Nepředpokládá ale, že by se tým výrazně změnil. "Myslím si, že základ je dobrý. Je to dobré mužstvo. Budou jen maličkosti, které se možná změní, nebo ne," uvedl s tím, že hráče chce nejprve poznat sám. "Samozřejmě je důležité se zeptat i ostatních, jak to vidí. Za mě těch pár dnů je to dobré. Jsem pozitivní. Myslím, že budeme dobře nastartovaní na dobrou sezonu," uvedl Gross.

Je rád, že může opět spolupracovat s Miloslavem Hořavou. "Bylo pro mě hodně důležité, aby tady zůstal," podotkl Gross, jenž byl sice oficiálně jmenován hlavním koučem, ale Hořava bude mít stejné pravomoce. "Mančaftu jsme oznámili, že Miloš je pro mě rovnocenný partner," řekl.

Jasno má i o herním stylu, kterým by se tým pod jeho vedením měl prezentovat. "Myslím si, že Sparta by měla být bojovná. Každý by měl vědět, že když sem přijede, že je na Spartě. Hlavně, abychom se nebáli hrát hokej. Aby kluci měli sebevědomí," uvedl.

Gross žil v Německu od roku 1990, až do roku 2003 tam hrál a před osmnácti lety se začal naplno věnovat trénování. "Dalo mi to hodně. Například, když se dívám na českou ligu, tak vím, že je tady hodně českých trenérů a málo zahraničních. I málo zahraničních hráčů. Je to o mentalitě. V Německu je to hodně multi-kulti. Zažil jsem tam všechno. Od vynikajících hráčů z Chorvatska po Finy, Švédy, Kanaďany, Američany. Je tam hodně různých stylů, názorů a člověk si vezme to nejlepší," uvedl rodák z Ústí nad Labem.

Angažmá v Česku je pro něj i návratem do rodné vlasti. "Vracím se do republiky, která je úplně jiná, než když jsem ji tenkrát opouštěl. Ale nebojíme se toho, s rodinou jsme sem pořád jezdili. I tohle ale bude nová výzva," řekl Gross.

Na střídačku se vrací po roční přestávce, v Mannheimu skončil loni v březnu. "Rok jsem strávil pestře. Navštívil jsem pár hokejových mančaftů, ale i fotbalových. Byl jsem se podívat, jak to vypadá v různých organizacích. Ve Švýcarsku, ve Švédsku i tady (v Česku). Byl jsme i v bundeslize. Dělal jsem si i různé semináře, co se týká týmu nebo komunikace. Vyčistil jsem si hlavu a teď má člověk chuť na sezonu," uvedl.