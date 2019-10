Gríger: Věděli jsme, že takový zápas nesmíme podcenit

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů s přehledem zvládli roli obrovského favorita, do níž je pasoval zdravotní stav jejich dnešního soupeře Pardubic. V prvním mužstvu Dynama propukla akutní virová epidemie střevní chřipky a lékař týmu nařídil karanténu celé kabiny, takže museli nečekaně zaskočit junioři. Pod vysokou výhru Západočechů 8:0 se dvěma góly podepsal útočník Dávid Gríger.

"My jsme se dnes soustředili především na sebe, věděli jsme, že zápas nesmíme podcenit, protože není jednoduché hrát proti takovým hráčům. Soupeř nehrál vůbec zle, ale my jsme využili šance, které jsme měli," řekl novinářům čtyřiadvacetiletý Gríger.

Domácí vedli už po 25 minutách jasně 6:0. "Zápas se v náš prospěch zlomil za stavu 3:0, to jsme už věděli, že si to nenecháme uniknout a bude to dále v naší režii. Do zápasu jsme šli s tím, abychom na ně vletěli a chtěli jsme dát nějaké góly, protože to mohlo být jinak trápení až do konce, což jsme nechtěli připustit," uvedl slovenský útočník.

"Věděli jsme pak už po první třetině, že když neuděláme nějaké velké chyby, tak zápas v klidu dotáhneme až do konce. I když hosté přijeli v takové sestavě, v jaké dorazili, tak vůbec nehrály špatně. Museli jsme si dávat pozor i vzadu, nechtěli jsme zápas vypustit, protože nás v pátek čeká další zápas. Chtěli jsme zápas v pohodě dohrát, pomoct gólmanovi k nule a připravit se na Kladno," doplnil Gríger.

Pardubičtí si postěžovali během dne na malou vstřícnost vedení Energie k nalezení nového termínu pro odehrání zápasu. "Jako hráči jsme neměli možnost rozhodnout, zda se dnešní zápas bude hrát," ujistil Gríger. "Ráno za námi přišel trenér a oznámil nám, že Pardubice mají nějaký problém, ale že se zápas bude hrát. My jsme hráči a když se nám řekne, abychom hráli, tak hrajeme," vysvětlil Gríger.

"My jsme se tedy na zápas připravili stoprocentně, jako kdyby přijely stoprocentní Pardubice. Pro nás se nic neměnilo. Nechtěli jsme rozhodně soupeře šetřit, ale když skóre narůstalo, tak jsme také povolili. Opakuji - klobouk dolů před soupeřem, který si vytvořil i nějaké šance," řekl Gríger.