Grémium bude rozhodovat o pokračování fotbalové ligy

Praha - V úterý se bude rozhodovat o tom, zda se znovu rozběhnou první a druhá fotbalová liga, které před polovinou března přerušila pandemie koronaviru. Kluby musí na ligovém grémiu v Praze odsouhlasit prodloužení sezony přes 30. června, kdy za normálních okolností oficiálně končí ročník.

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže, na konci dubna vzhledem k uvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru schválil znovuzahájení sezony bez diváků od 25. května. Jelikož by se ale ročník nestihl dohrát do 30. června, musí jeho prodloužení odsouhlasit grémium, tedy jednání všech 32 klubů první a druhé ligy. LFA navrhuje, aby se sezona dohrála do poloviny července.

Rozhodovat bude každá ze soutěží zvlášť - k pokračování obou je tedy potřeba nadpoloviční počet devíti hlasů. Podle zákulisních zpráv i informací ČTK je většina týmů první i druhé ligy pro dohrání sezony.

"Věřím, že zvítězí možnost dohrát stávající ročník na hřišti a ne u kulatého stolu. Na kluby netlačím, snažím se jasně vysvětlovat argumenty, proč je dobré a důležité ligu dohrát," řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

První ligu po nekompletních 24 kolech vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž.

Hlasovat pro pokračování sezony s největší pravděpodobností nakonec bude i Slavia, která má ale řadu výhrad. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík upozornil hlavně na zdravotní rizika.

LFA jedná o hygienických podmínkách při zápasech s ministerstvem zdravotnictví. Stále není jasné hlavně to, jak by se postupovalo v případě pozitivního testu na koronavirus v některém z klubů. Podle epidemiologa Rastislava Maďara, který je koordinátorem ministerské skupiny pro uvolňování přijatých opatření, by muselo celé mužstvo do dvoutýdenní karantény. Svoboda ale uvedl, že by celý tým do karantény nešel. Jasno také není třeba o přesném počtu osob, které budou při utkáních na stadionu.

Svoboda upozornil, že pokud by kluby v současné situaci, kdy je pandemie v Česku na ústupu, dohrání soutěže odmítly, mohla by být ohrožena česká účast v příští sezoně evropských pohárů. "Když nám stát vytvoří podmínky pro dohrání a my se toho dobrovolně zřekneme, obrovsky riskujeme," podotkl Svoboda.

V současné situaci podle něj není možná ani varianta, že by se dohrála jen základní část a nadstavba se zrušila. Ztrátu LFA v případně předčasného ukončení sezony vyčíslil na 80 až 90 milionů korun. K dohrání soutěže v kompletní podobě i s nadstavbou vyzvali hlavní sponzoři a partneři ligy společnosti O2 TV a Fortuna.

Na grémiu se také bude volit větší část ligového výboru včetně nového předsedy. Jediným kandidátem je stávající šéf Svoboda, kterého dlouhodobě kritizuje Slavia. Tvrdík by chtěl volby odložit o tři až šest měsíců. Grémium se uskuteční v úterý od 14:00 v prostorách pražské haly O2 universum, kde se budou moci při dodržení všech vládních opatření proti šíření koronaviru sejít všichni funkcionáři na jednom místě.