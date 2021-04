Grand designérem roku 2020 se stala dvojice Herrmann a Coufal

Praha - Grand designérem roku 2020 se stala dvojice Eduard Herrmann a Matěj Coufal. Do Síně slávy českého designu byl za celoživotní přínos oboru dnes večer uveden architekt, designér a pedagog Jiří Pelcl. Spolu s nimi dnes pořadatelé vyhlásili i vítěze 15. ročníku Cen Czech Grand Design v kategoriích design, móda, šperk, fotografie, ilustrace a grafický design. Ceremoniál byl namísto tradičně ve Stavovském divadle přenášen v České televizi, bylo to tak kvůli pandemii covidu už druhým rokem po sobě. Cenu navrženou loňskou Grand designérkou Lucií Koldovou v podobě zrcadla si vítězové převezmou při společném setkání začátkem června.

Bývalý rektor UMPRUM Jiří Pelcl je jednou z nejvýraznějších osobností české designérské scény, kterou pomáhal během 90. let budovat. Během své kariéry působil i jako interiérový architekt pro Václava Havla na Pražském hradě a vedle své vlastní autorské činnosti se věnuje také designu pro průmyslovou výrobu. Jeho návrhy pro Český porcelán a sklárnu Crystalex se staly ikonami českého designu a dodnes pokračuje jeho spolupráce s předními českými značkami, jako jsou mminteriér, Bomma, Le Bon, Preciosa, Verreum, Egoé, Master & Master a další.

Spolupráce designérů Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala začala během jejich studia na UMPRUM. Pozornost poutají jejich spolupráce se známými výrobci i vlastní projekty včetně výstav. "Baví nás, jak nikdo nedokáže definovat, co vlastně design je, máme tak velké pole možností, co dělat," uvedli Eduard Herrmann a Matěj Coufal. Tématem jejich tvorby se staly nejen běžné věci každodenního života jako věšáky, lampy, police, stolky a židle, ale například i kompletní informační systémy měst. Navazují na spolupráce s výrobci mmcité či Master & Master a v loňském roce představili minimalistické svítidlo Capsule pro firmu Lucis a skříňku Roletta ve spolupráci s firmou FUTURO.

Studio se ale neomezuje jen na spolupráci s významnými výrobci a značkami. Snaží se hledat i alternativní cesty třeba v duchu fenoménu do it yourself a loni vystavili kolekci svítidel, která vznikla ve spolupráci se společností Hornbach. Každé ze tří polohovatelných svítidel je vyrobeno z prefabrikovaných součástek, které lze v Hornbachu zakoupit. Designérské duo zároveň ke všem svítidlům vytvořilo detailní plánek, aby si každý, kdo chce, takové světlo mohl sám doma vyrobit. Tento alternativní přístup v současné krizi ukazuje, jakým způsobem se design může podílet na celkové proměně společnosti a řešení jejích problémů, uvedl k tvorbě studia publicista Adam Štěch.

V kategoriích móda a šperk letos zvítězili muži. Módním designérem roku se stal Jakub Polanka s kolekcemi podzim-zima 2020 a jaro-léto 2021, ve kterých použil materiály starých uniforem a pánských obleků. V kategorii Designér šperku měl největší úspěch Zdeněk Vacek se svým sólo počinem. V minulosti Vacek působil ve studio Zorya s Danielem Poštou a za rok 2012 získali titul Grand designér roku. Letos Vackovi vítězství přinesla kolekce nazvaná minimalisticky Báze, ve které svou charakteristickou surovou estetiku zjemnil zdobnými prvky.

Návrat k tradiční řemeslné výrobě ocenila Akademie českého designu v kategorii Výrobce roku, kterou vyhrála Tkalcovna Kubák za textilní produkty pro studia Durch Duo a IHOR. Objevem roku se stalo Lappa studio za kolekci akustických panelů Eclipse, se kterými se snaží bořit představu o nudném technickém řešení akustických panelů.