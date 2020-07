Grabštejn rozšířil prohlídkovou trasu o dvě místnosti s nálezy

Chotyně (Liberecko) - Na hradě Grabštejn na Liberecku se prohlídkový okruh rozšířil o místnosti věnované i archeologii. Je tam například pouzdro starší, než je první zmínka o hradě. Lidé uvidí také částečně odhalený portál přímo ve zdi, skořápky slanovodních ústřic nebo dělovou kouli z husitských válek. Jde o součásti druhého prohlídkového okruhu příhraničního hradu. Od července se rozšířil o dvě místnosti. Jsou tam archeologické nálezy, které byly na hradě objeveny během minulých let při rekonstrukcích, řekla ČTK kastelánka Iva Bártová.

"Jsme si vědomi, že to není úplně pro každého, ale celý druhý prohlídkový okruh je na Grabštejně koncipovaný pro nadšence, kteří se zajímají o různé umělecké artefakty, o stavební historii anebo archeologii. Ti si v tom určitě něco najdou," uvedla kastelánka.

Asi nevětší raritou je podle ní brakteátové pouzdra z 20. až 50. let 13. století. "Je datováno o několik desítek let dříve než máme první písemnou zmínku o hradě," uvedla kastelánka. Původně bylo složeno ze dvou částí, dochovala se ale jen horní část pouzdra na platidla. "Přirovnala bych to k peněžence na mince, kdy se jednotlivé brakteáty vkládaly do tohoto pouzdra," dodala Bártová.

Součástí rozšířené expozice je i částečně odhalený pozdně gotický portál, který je v jedné ze stěn. "Myslím, že je to originální nebo ne tak časté, abychom mohli nějakou nálezovou situaci prezentovat přesně tak, jak byla nalezena," uvedla kastelánka. Za zajímavé považuje, že portál naznačuje jiné schematické rozvržení hradu v době gotiky. "Neboť je vidět, že je v jiné výškové úrovni, než jsou dnešní podlahy," dodala.

Ve vitrínách jsou pak desítky a možná i stovky fragmentů většinou z období středověku a raného novověku. Nejvíce zastoupená je keramika, jsou tam i části kachlových kamen, soubor dýmek z konce 17. století či ukázky takzvané každodennosti. "Úlomky hřebínků, části opasků, různé knoflíky, flakonky, jehly i náprstky nás přesvědčují o tom, že tady probíhal běžný všední život, který většinou písemné prameny opomíjejí," uvedla Bártová.

Jedna z vitrín je věnovaná stolování včetně toho, co se dřív na hradu jedlo. "Jedná se třeba o šneky nebo také sladkovodní škeble, které bychom dodneška mohli najít v grabštejnském rybníku," uvedla kastelánka. Za raritu se dají podle ní považovat slanovodní ústřice, které se musely do Čech dovážet živé. Část expozice je věnovaná zbraním a střelivu. Jde třeba o kamenné dělové koule, zřejmě z období husitských válek, jako pozůstatek dělostřelecké obrany hradu. Lidé uvidí i speciální nůž na úpravu vinné révy, který byl ale také používaný jako mačeta, a to i k boji.