Grabmüllerová získala bronz na MS v terénním triatlonu, Kočař byl čtvrtý

El Anillo (Španělsko) - Aneta Grabmüllerová získala bronz na mistrovství světa v terénním triatlonu ve španělském regionu Extremadura. Medaile těsně unikla Lukáši Kočařovi, jenž po kilometru plavání, 21 km jízdy na horském kole a šestikilometrovém běhu skončil čtvrtý.

Grabmüllerová byla třetí už po plavecké části, na stejném místě seskakovala z kola a zisk první velké medaile v kariéře si pohlídala v běhu. Na vítěznou Loanne Duvoisinovou ze Švýcarska ztratila česká reprezentantka 3:45 minuty, druhá byla Italka Sandra Mairhoferová.

"Výsledek je pro mě naprosto neuvěřitelný! Navíc ho vnímám jako velkou satisfakci, protože v poslední době jsem měla velkou smůlu a nedojela jsem tři ze čtyř závodů. Dneska jsem na trati nechala úplně všechno. Bylo to hodně náročné i kvůli tomu, že poslední tři dny neustále pršelo," uvedla v tiskové zprávě svazu Grabmüllerová.

Kočař obhajoval bronz z minulého MS v roce 2019 a od další medaile ho dělilo 18 sekund, o které ho porazil domácí Rubén Ruzafa. Stejně jako před měsícem na ME zvítězil Francouz Arthur Serriéres před krajanem Arthurem Forissierem, Kočař byl koncem září v Itálii pátý.

"Během cyklistiky jsme se sjeli do osmičlenné skupiny, která se pak roztrhala v písčitých pasážích kolem přehrady, kde to mělo cyklokrosové parametry. Bohužel pak přede mnou spadl Ruzafa a v tu chvíli se vepředu vzdálili Francouzi Serriéres a (Theo) Dupras. Kdyby nespadl, nejspíš bychom po cyklistice zůstali vepředu čtyři, nedoběhl by nás zezadu Forissier, takže bychom si to s Ruzafou rozdali o druhé a třetí místo," uvedl Kočař. „Chtěl jsem dneska o trochu lepší umístění, ale nechal jsem na trati všechno, takže můžu být docela spokojený."

MS v terénním triatlonu v Extremaduře ve Španělsku (1 km plavání - 21 km horské kolo - 6 km běh):

Muži: 1. Serriéres 1:23:43, 2. Forissier (oba Fr.) -1:07, 3. Ruzafa (Šp.) -1:13, 4. Kočař (ČR) -1:31.

Ženy: 1. Duvoisinová (Švýc.) 1:37:42, 2. Mairhoferová (It.) -1:53, 3. Grabmüllerová (ČR) -3:45.