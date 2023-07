Gouldingová ve čtvrtek na Colours of Ostrava nevystoupí, nahradí ji Kavinsky

Ostrava - Zpěvačka Ellie Gouldingová ve čtvrtek na Colours of Ostrava nevystoupí. Jednu z hlavních hvězd letošního 20. ročníku festivalu na hlavním pódiu nahradí francouzský hudebník Kavinsky. Místo něho pak vystoupí česká kapela Chinaski. ČTK to řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Festival dnes začal v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Potrvá do soboty. Dnes pozdě večer vystoupí americká kapela OneRepublic.

"Trhá nám to srdce, ale bohužel zpěvačka Ellie Gouldingová zrušila ze zdravotních důvodů svůj koncert na Colours of Ostrava," uvedli pořadatelé na facebookovém profilu. Na její čas, ve čtvrtek 22:45, přesunuli koncert francouzského elektronického mága Kavinského. "Na jeho místo, ve čtvrtek od 21:30, se nám podařilo operativně domluvit koncert kapely Chinaski," uvedl Sedlák.

Podle něj lékaři ze zdravotních důvodů nedoporučili zpěvačce let a koncert na Colours of Ostrava. "Ellie Gouldingová posílá upřímné omluvy, lásku a doufá, že se s fanoušky v České republice brzy setká," doplnili pořadatelé festivalu.

Festival dnes začal ve 12:00 otevřením areálu, který se od poledne pozvolna plnil. Okolo 19:00 už pod bývalými vysokými pecemi v Ostravě-Vítkovicích proudily davy lidí. Pořadatelé dlouhodobě návštěvnost neuvádějí. V posledních letech se odhadovala na 40.000 lidí.

Oficiální zahájení hudební přehlídky se uskutečnilo v 17:30. Organizátoři pod názvem Colours Opening Show na hlavní scéně připravili speciální hodinový program. Zahrnoval akrobatické performance na pódiu i před ním, speciální sety světových hvězd letošního ročníku. Vystoupili The Longest Johns, Ndiaz, Expresso Transatlântico, taneční mistr Daniel Rojas. V programu bylo i několik českých překvapení. Divákům nakonec zazpíval Štěpán Kozub, Mirai a Ewa Farna, která vystoupí ve čtvrtek.

Na festivalu se letos představí 110 vystupujících. Sedm desítek z nich přijede ze zahraničí, konkrétně z 30 zemí. Vystoupí také Niall Horan, bývalý člen skupiny One Direction, americký rapper Macklemore, legenda brazilské hudby na rozlučkovém turné Gilberto Gil, britská dvojice Sleaford Mods a další. Z českých interpretů vystoupí i Lenka Dusilová.

Společně s festivalem se uskuteční šestý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot. Na festival letos dorazí i prezident Petr Pavel. Na Meltingpotu vystoupí 21. července ve speciálním vydání politického podcastu Kecy & Politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose. Debata se uskuteční živě v Aule Gong. Vstupenky na ni jsou už vyprodané.