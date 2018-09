Praha - Zpěvák Karel Gott označil hudební anketu Český slavík, jejíž letošní zrušení oznámil Jaroslav Těšínský z pořádající agentury Musica Bohemica, za nedílnou součást české populární hudby. Zpráva, že si anketa dá roční pauzu, vyvolala velký ohlas na hudební scéně. Má-li být podle Těšínského Český slavík skutečným barometrem masové popularity v oblasti pop music, musí držet krok s dobou, mimo jiné s rychlým rozvojem sociálních sítí. "Není to záležitost nejbližší doby, více oznámíme ke konci roku," řekl ČTK Těšínský.

"Anketu Český slavík považuji za nedílnou součást české populární hudby. Osobně jsem se vždy na slavnostní vyhlašování vítězů těšil, mimo jiné proto, že jsem měl možnost potkat v sále kolegy, od kterých jsem se vždy nechal rád inspirovat. Pevně proto věřím, že v příštím roce se podaří anketu obnovit a panu Těšínskému přeji hodně síly a nadšení v další práci," sdělil ČTK Gott, který v anketě zvítězil dvaačtyřicetkrát.

Manažer několikanásobného vítěze ankety skupiny Kabát Radek Havlíček rozhodnutí Těšínského nekomentoval. "Je to svobodné rozhodnutí pořadatele soutěže. Důvody neznáme," uvedl.

Tomáš Ortel, zpěvák, frontman a textař kapely Ortel, kvůli níž se v minulém ročníku měnily výsledky, pro server iDnes.cz prohlásil, že "pokud lidé nemají možnost ovlivnit hlasování v soutěži popularity, ztrácí anketa svou podstatu". "O změně pravidel se diskutovalo hned po loňském vyhlášení Slavíků, tak se dalo očekávat podobné prohlášení pana Těšínského. Otázkou zůstává, jakou roli v těchto krocích hraje kapela Ortel a zda se skutečně jen nehledá způsob, jak zabránit kapele či mé osobě ukázat se na obrazovkách," uvedl Ortel. "Pamětníci ví své o politických tlacích na jednotlivé ročníky soutěže," dodal.

Původně celostátní akce časopisu Mladý svět byla ovlivňována politicky na začátku 70. let, kdy byli ze seznamu vyřazeni komunistickému režimu nepohodlní Marta Kubišová a Karel Kryl.

Hudební kritik Josef Vlček v pořadu Rozstřel řekl, že pár lidí, kteří se rozhodli Slavíka zničit, jej zničili. Označil to za problém sociálních sítí. Vlček i hudební redaktor Václav Hnátek se domnívají, že by mohlo dojít i k dvouletému odkladu. "Uškodit by to však anketě nemuselo. Lidé na ni jen tak nezapomenou. I v devadesátých letech se Český slavík čtyři roky nekonal a populární hudbě to neuškodilo," upozornil Vlček.

Anketa musí podle pořadatelů držet krok s dobou, mimo jiné právě s rychlým rozvojem sociálních sítí. "Proto jsme zahájili rozsáhlý projekt proměny ankety, aby dokázala mnohem více reflektovat kontexty v hudbě i společnosti. To je proces, který si vyžádá delší čas i důkladné prověření fungování," uvedla agentura na webu Českého slavíku.

Diskutovat o pravidlech ankety popularity českých zpěváků a nutnosti jejich změny se začalo po vyhlášení minulého ročníku. Agentura Musica Bohemica s poukazem na porušení pravidel fair play označila loni za vítěze kapelu Kabát, zatímco skupině Ortel připsala body z předchozího ročníku a uvedla ji na druhém místě. Bez zásahu by Ortel vyhrál.

Porušení fair play viděl organizátor především v obsahu facebookového profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem 2017, který vyzýval k zapojení do organizované akce, aby se Ortel stal Českým slavíkem. Agentura neobvinila z porušení pravidel skupinu Ortel, ani jakoukoli konkrétní osobu, protože vzhledem k anonymitě sociálních sítí to mohl udělat prakticky kdokoli.

Hlasovat v anketě mohli lidé zasláním SMS z mobilního telefonu a prostřednictvím online formuláře na webových stránkách soutěže.

Podle deníku Blesk se změn dožadoval také hlavní sponzor soutěže - společnost Mattoni. Ve hře je prý také prodej pořádající agentury Music Bohemica. Zatím se ale neobjevil podle informací listu zájemce s kvalitním konceptem pokračování soutěže. Agentura na webu uvedla, že spolupráce s dosavadním generálním partnerem, Karlovarskými minerálními vodami, skončila dovršením předchozího ročníku.

Hudební anketa Český slavík, jejíž vítězové byli poprvé vyhlášeni 14. prosince 1996, navázala po tříleté pauze na někdejšího Zlatého slavíka. K anketě, kterou v roce 1961 vymyslel redaktor Mladého světa a pozdější cimrmanolog Ladislav Smoljak, přitom neodkazoval Český slavík jen názvem, ale i výsledky. Vítězem kategorie zpěváků se totiž stal hegemon Zlatého slavíka Karel Gott. Kategorii zpěvaček pak už při premiéře ankety ovládla Lucie Bílá.