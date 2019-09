Gorbačov vydává v Německu novou knihu, plnou obav i zklamání

Berlín/Moskva - Bývalý sovětský prezident a jeden z "otců" sjednocení Německa Michail Gorbačov si u příležitosti dnešního vydání své nové knihy v Německu postěžoval na "lavinu problémů" v nynějším světě, a to včetně současných vztahů mezi Ruskem a Německem. Německý název knihy by se dal volně přeložit jako "Co je nyní v sázce".

Nositel Nobelovy ceny za mír bude při nadcházejících oslavách 30. výročí pádu Berlínské zdi chybět, 88letý státník si dlouhodobě necítí dobře. Přesto se ve své nové knize, vnímané jako Gorbačovova politická závěť, věnuje novým nebezpečím ve světě a také německo-ruským vztahům. Mnoho nadějí z minulých let skončilo podle autora zklamáním.

Při příležitosti výročí pádu komunistického režimu v někdejší Německé demokratické republice se "Gorby", jak Němci familiárně říkají někdejšímu sovětskému vůdci, dívá se znepokojením na stav světa, ve kterém "politici a média vytvářejí atmosféru nepřátelství". Staré záště ze studené války se podle něj vrátily: "Rusku a Rusům bude znovu přidělena role strašáků".

Zklamaně se Gorbačov vyjadřuje k "triumfalismu" Západu, opojeného vítězstvím ve studené válce. Stejně jako Kremlu se mu nelíbí, že Němci spolu s Evropskou unií a Spojenými státy pokračují v politice sankcí proti Rusku kvůli anexi Krymu a vypuknutí konfliktu na Ukrajině v roce 2014. "Uvedeným cílem je potrestat Rusko, ale sankce mají pouze jeden účinek: vzájemné odcizení se zvětšuje," varoval.

Bývalý prezident podporuje současnou linii Kremlu, hlásající, že poloostrov Krym byl v roce 1954 přičleněn k Ukrajině proti vůli lidu. Když se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz, na Krym se zapomnělo.

V Rusku je Gorbačov, který v 80. letech minulého století zahájil svou politikou "glasnosti" (otevřenosti) a "perestrojky" (přestavby) reformy otřásající systémem, stále kritizován jako vůdce, který "pohřbil" Sovětský svaz.

Nová kniha tak vyznívá jako další pokus o smíření s krajany. Jasně v ní také rezonuje, že "Gorby" by od Němců očekával s ohledem na společnou historii a zejména pozitivní roli Moskvy při sjednocení Německa a při osvobození od Hitlerova nacismu jinou politiku, než připojení se k protiruskému postoji Západu. Znovu také kritizuje, že NATO a EU se po desetiletích podle něj stále více tlačí do někdejší ruské sféry zájmu.

"Gorby" sice přeje Němcům větší pochopení pro Rusko, kritici však podle agentury DPA nejspíše upozorní, že z německého hlediska si Ukrajina, která se nevzdává nároku na Krym, zaslouží stejnou vděčnost a respekt.

Gorbačov také vidí demokracii v krizi. Varuje před populisty, kteří slibují jednoduchá řešení, i když ta podle jeho názoru v politice neexistují. Píše o globalizaci a klimatické krizi. A přeje si nové posílení levicových myšlenek na bázi solidní sociální demokracie, která prý dodnes zůstala jeho "severkou". V neposlední řadě zůstává věrný svým výzvám ke svobodě ve své vlasti. S ohledem na nedávné policejní násilí proti moskevským demonstracím vyzývá vládce, aby neušlapali vše v zárodku. Kritizuje volby bez skutečné volby, s předem stanoveným výsledkem.

Na druhé straně vyčítá Západu a hlavně USA, že demokracii nelze nařídit ani zavést pomocí tanků a násilí. "Je čas vzdát se donucování k demokracii, poskytnout lidem svobodu, aby si sami vybrali, co odpovídá jejich kultuře, mentalitě a tradici," zdůraznil Gorbačov.

Ocenil také vzestup Ruska za prezidenta Vladimíra Putina, kterému ale radí, aby přemýšlel o budoucnosti. Stabilita státu totiž závisí i na tom, aby politiku oživovaly nové síly. "Jinak hrozí lenost, stagnace a politická apatie," píše v nové knize Gorbačov.