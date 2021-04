Google vyhrál spor nad Oraclem o software pro systém Android

Washington - Americký nejvyšší soud dnes rozhodl ve prospěch společnosti Alphabet, kterou zažalovala firma Oracle kvůli části svého zdrojového kódu použité v operačním systému Android. Ten se používá ve většině smartphonů a jeho tvůrcem je právě Google, který spadá pod Alphabet. Oracle požadoval podle agentury Bloomberg odškodné devět miliard dolarů (přes 198 miliard Kč), nedostane ale nic. Google podle soudu neporušil autorské právo. Kauza se táhla deset let, rozhodnutí se podle agentur odrazí na pravidlech odvětví vývoje softwaru.

Operační systém Android, který byl uveden v roce 2007, sestává z milionů řádek zdrojového kódu. Google v něm ovšem využil i 11.330 řádek kódu a organizaci, které jsou součástí platformy Java, jejímž majitelem je Oracle. Programovací jazyk Java spojuje programy s operačními systémy a Oracle tvrdí, že Google porušil autorské právo na tento software.

Většina poroty (šest ku dvěma hlasům) nejvyššího soudu se přiklonila k názoru, že Google má na bezplatné využití malé části programovacího jazyka Java právo díky ustanovení amerického autorského práva. Jde o část zvanou "fair use". Díky podobným výjimkám mohou například umělci ve svém díle použít malé výňatky z práce někoho jiného.

Případ pozorně sledovaly především firmy v americkém Silicon Valley. Mnoho oblíbených prvků v dnešních chytrých telefonech totiž funguje díky tomu, že aplikace "komunikují" mezi sebou nebo se softwarem telefonu. Vývojáři se obávali, že vítězství Oraclu by mohlo vést k dalším patentovým sporům o využívání softwaru. Také by podle nich mohlo zbrzdit inovace; zajištění toho, aby spolu jednotlivé softwarové prvky komunikovaly, by podle nich v případě vítězství Oraclu bylo náročnější i dražší.