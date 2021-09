Google ve většině evropských zemí omezí cílení reklamy na mladistvé

Praha - Společnost Google omezí cílení reklamy na mladistvé na základě rysů, jako je věk, pohlaví a zájmy. Omezení, které zadavatelům reklamy ztíží možnosti, jak oslovit osoby mladší 18 let, má začít platit od 2. září. V tiskové zprávě to dnes uvedla Asociace komunikačních agentur (AKA).

Nová opatření pravděpodobně nejvíce pocítí firmy, které se zaměřují na věkovou skupinu do 18 let, což jsou například prodejci herních příslušenství a další elektroniky. Omezení by se mělo dotknout i společností, které nabízejí alkohol a tabák či podnikají v hazardních hrách.

Opatření se zatím budou týkat zemí v Evropském hospodářském prostoru (EHP), jehož členem je i Česká republika, a také Švýcarska a Velké Británie. Následně by měla platit po celém světě.

S novými zásadami se mohou setkat rovněž uživatelé starší 18 let. Pokud je algoritmus internetového vyhledávače vyhodnotí jako mladistvé, budou svůj věk muset prokázat doložením osobních dokladů.

„V praxi to bude fungovat tak, že pokud systém identifikuje daného uživatele pod 18 let, přestane mu zobrazovat personalizované reklamy a reklamy ze senzitivních kategorií, jako je gambling nebo alkohol. Uživatelé, které systém identifikuje špatně, mohou předložit doklady, pomocí kterých prokážou, že jsou starší 18 let,“ uvedl Tomáš Varga z komunikační skupiny Publicis Group, která je součástí AKA.

Podle Vargy je předčasné spekulovat o tom, jak nová opatření ovlivní zadavatele reklamy. Google bude omezení testovat a je možné, že jeho podobu ještě změní.

Osoby mladší 18 let by měly nově získat možnost požádat ve vyhledávači o odstranění svých fotografií. Ve výchozím nastavení by rovněž mělo jít nastavit bezpečné vyhledávání.

Mladiství si budou moci nastavit režim ochrany soukromí i na serveru na sdílení videí YouTube, který vlastní společnost Google ze skupiny Alphabet. Aplikace a webové stránky provozované firmou Google by měly poskytovat údaje o tom, jak využívají data mladistvých uživatelů.