Google chce na Androidu omezit sdílení informací se třetím stranami

New York - Americká společnost Google následuje příklad firmy Apple a chce na svém operačním systému Android omezit sdílení informací se třetími stranami. Hodlá za tímto účelem vybudovat nový systém cílení reklamy. Google to uvedl na svém blogu s dovětkem, že vývoj systému potrvá několik let. Google zdůraznil, že 90 procent aplikací nabízených jeho distribuční službou Google Play je zdarma, což umožňuje právě reklama.

"Naším cílem je vyvinout efektivní a soukromí zvyšující reklamní řešení, kde uživatelé vědí, že jejich informace jsou chráněny,“ uvedl Google. Upřesnil ale, že stávající sledovací technologii na svých telefonech se systémem Android, na kterou se spoléhají inzerenti, chce udržet ještě alespoň dva roky.

Agentura AFP k tomu poznamenala, že Google tímto ujištěním vydavatele mobilních aplikací uklidnil. Ty předtím frustroval Apple, když je loni v dubnu přiměl, aby se uživatelů, kteří mají v zařízeních operační systém iOS, zeptali, zda chtějí být sledováni, jakmile aplikaci opustí. Apple a Google vytvářejí konkurenční operační systémy používané ve většině smartphonů a tabletů.

Firmy Google a Apple čelily v posledních letech tlaku regulátorů a nových zákonů, aby uživatelům poskytly větší kontrolu nad údaji, které o nich aplikace shromažďují. Google uvedl, že bude spolupracovat s výrobci aplikací, jako je Snap či Activision Blizzard, na navrhování nástrojů, které podporují cílení reklam a protokolování kliknutí a zároveň omezují přístup k osobním údajům.