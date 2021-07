Google a Facebook pustí do kanceláří jen očkované zaměstnance

Washington - Internetoví giganti Google a Facebook ve středu oznámili, že od svých zaměstnanců budou před jejich návratem do společných kanceláří požadovat očkování proti nemoci covid-19. Více než 130.000 zaměstnanců Googlu to emailem oznámil šéf firmy Sundar Pichai. V případě Facebooku se povinné očkování zatím bude vztahovat na zaměstnance ve Spojených státech, informovala agentura AP. Oznámení přichází krátce poté, co o podobném kroku rozhodly americké veřejné instituce.

Většina zaměstnanců firmy Google by měla opět usednout do společných prostor od poloviny října, ačkoliv původně se počítalo s návratem již na začátku září. Důvodem k odkladu návratu jsou obavy z nakažlivější varianty delta. Povinné očkování Google podle AFP zavede v USA v "řádu týdnů", v dalších částech světa pak "v nejbližších měsících". Pravidlo se nebude vztahovat na země, kde je vakcín nedostatek, ani na zaměstnance, u kterých očkování nedovoluje jejich zdravotní stav.

Facebook zatím počítá s otevřením svých kanceláří s obsazením poloviny jejich kapacity od září, na plno pak od října. Zaměstnanci sociální sítě, kteří si přejí nadále pracovat z domova, o to mohou požádat, rozhodla firma v červnu.

Federální komise pro rovné příležitosti v zaměstnání (EEOC) loni v prosinci firmám umožnila, aby zabránily ve vstupu do kanceláří těm, kdo se nechtějí nechat očkovat. Výjimkou jsou lidé, kteří se tak rozhodnou z náboženských nebo zdravotních důvodů.