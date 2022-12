Gólman Ryan litoval chyby proti Argentině, spoluhráč z Kodaně si do něj rýpl

Rajján (Katar) - Australského brankáře Mathewa Ryana hodně bolela velká chyba, kterou se podepsal pod porážku 1:2 s Argentinou v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Už během zápasu si do kapitána "Socceroos" na sociálních sítích rýpl spoluhráč z FC Kodaň polský gólman Kamil Grabara.

Ryan v 57. minutě za stavu 1:0 pro Argentinu dostal "malou domů" v blízkosti dvou presujících protihráčů, snažil se udělat kličku, ale útočník Julián Álvarez mu míč sebral a snadno zakončil do prázdné branky.

"Měl jsem se samozřejmě zachovat jinak. Zanalyzuju si to a poučím se. Hodně to bolí, ale nedovolím, aby mě to nějak poznamenalo. Věřím, že mě to posílí," řekl Ryan novinářům.

"Maty nás zachránil už tolikrát, že to ani nejde spočítat. I proti Argentině předvedl několik skvělých zákroků, které nás udržely ve hře. Všichni jsme se ho snažili podržet. Je svým největším kritikem, takže na sebe bude tvrdý. Ale tohle se stane," doplnil obránce Kye Rowles.

Za třicetiletého reprezentanta se postavili i další australští spoluhráči a trenér Graham Arnold, klubový kolega Grabara se však Ryanovi na dálku vysmál. Krátce po jeho minele na twitter napsal sarkastický vzkaz: "Za to určitě může politika" a doplnil mrkající emotikon.

Polský gólman, který na katarském MS plní roli náhradníka, narážel na to, že v Kodani v závěru podzimu dostával před australským konkurentem přednost díky lepší výkonnosti. Ačkoliv se objevovaly spekulace, že Grabara chytá jenom proto, aby ho mohl klub lépe prodat. "Upřímně vůbec nejsem překvapený, že tohle napsal. Ale jeho názor mě nezajímá," prohlásil Ryan.

Grabara bývalému gólmanovi Valencie nebo Brightonu už dříve dával za vinu špatné výsledky Kodaně v úvodu sezony během svého zranění. Také uvedl, že na brankářské pozici nevidí žádnou konkurenci a že s o sedm let starším Ryanem nejsou přátelé. Za svůj komentář na sociálních sítích nyní schytal velkou kritiku od fanoušků.