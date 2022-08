Golfový Czech Masters po 1. kole vede De Jager před Pietersem, Kořínek je 15.

Vysoký Újezd (Berounsko) - Jihoafrický golfista Louis de Jager rozehrál nejlépe turnaj D+D Real Czech Masters a po prvním kole akce evropské série DP World Tour ve Vysokém Újezdu vede s osmi ranami pod par. Nejlepší z Čechů Aleš Kořínek je na děleném 15. místě se ztrátou čtyř úderů na lídra.

Čelo je po prvním hracím dni hodně vyrovnané. De Jager má náskok jedné rány na druhého Belgičana Thomase Pieterse, dvojnásobného vítěze turnaje. O jeden úder víc na 18 jamkách potřebovali průběžně třetí Němec Marcel Schneider, Fin Tapio Pulkkanen, Jordan Gumberg a další Američan Johannes Veerman, který obhajuje loňské vítězství. Slavný Angličan Ian Poulter začal výsledkem -2.

Pod limit hřiště Albatross se z tuzemských zástupců dnes dostali také sedmnáctiletý amatér David Tomi (-3), Michal Pospíšil (-2), osmnáctiletý amatér Matěj Bača, Šimon Zach a Filip Mrůzek (všichni -1). Mrůzek minulý rok obsadil celkovou 12. pozici a vylepšil české maximum v nejvyšší evropské sérii.

Teprve dvanáctiletý český reprezentant Louis Klein, jenž je nejmladším golfistou v historii DP World Tour, zahrál čtyři rány nad par a patří mu dělená 121. příčka. Osmý ročník turnaje s dotací 1,75 milionu eur bude pokračovat pátečním druhým kolem a vyvrcholí v neděli.

Golfový turnaj D+D Real Czech Masters evropské série DP World Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1,75 milionu eur):

1. De Jager (JAR) 64, 2. Pieters (Belg.) 65, 3. Schneider (Něm.), Gumberg, Veerman (oba USA), Pulkkanen (Fin.) všichni 66, 7. Mansell (Angl.), Forrest (Skot.), Green (Malaj.), McLeod (Austr.), Hidalgo (Šp.), Paratore (It.), Leon (Chile), Rozner (Fr.) všichni 67,... 15. Kořínek 68, 28. (am.) Tomi 69, 38. Pospíšil 70, 55. am. Bača, Mrůzek, Zach všichni 71, 79. Brixi 72, 103. Benák, Daněk, am. Jelínek (všichni ČR) všichni 74.