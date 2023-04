Golfisty roku v anketě české PGA se stali Spilková a Cafourek

Praha - Klára Davidson Spilková a Jan Cafourek byli vyhlášeni nejlepšími profesionály v anketě Golfista roku, kterou pořádá asociace PGA of Czech Republic. Ocenění pro nejlepší amatérské hráče získali Denisa Vodičková a Jiří Zuska. Výsledky hlasování mezi sportovní veřejností byly vyhlášeny dnes v resortu Panorama Kácov.

Výsledky se v jednom jméně liší od ankety České golfové federace. V prosinci byla místo Davidson Spilkové vyhlášena nejlepší profesionálkou Sára Kousková, jež nyní obdržela cenu za mimořádný výkon. Řekla si o něj skvělými výsledky na nižší sérii LET Access Series, na níž po květnovém přestupu mezi profesionálky vyhrála tři z deseti turnajů a zajistila si kartu v elitní Ladies European Tour (LET).

Osmadvacetiletá Davidson Spilková obhájila loňské vítězství. "Rok 2022 mi přinesl i pár příjemných překvapení, která jsem ani nečekala. Začalo to druhým místem (na turnaji LET) v Berouně. To pro mě bylo velké a namotivovalo mě to do dalších turnajů. Pak se mi podařilo vyhrát v Irsku turnaj LET po pěti letech, na konci roku pak svatba. Zkrátka, rok 2022 přinesl hodně povedených věcí," konstatoval v tiskové zprávě dlouholetá česká jednička.

Cafourek triumfoval mezi profesionály poprvé a stal se nástupcem Ondřeje Liesera. Momentálně je nejvýše postaveným českým hráčem ve světovém žebříčku (1039.). "Je to pro mě ocenění, kterého si vážím a beru ho i jako satisfakci po sezoně, která byla pěkná. Byť v ní chyběla třešnička na dortu v podobě postupu na Challenge Tour, ale třeba se mi to povede letos," přál si Cafourek.