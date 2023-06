Golfistkám v Berouně vládla Indka Dagarová, nejlepší Češkou byla 17. Vodičková

Beroun - Indická golfistka Dikša Dagarová suverénně vyhrála Czech Ladies Open. Hráčka, jež se vrcholové hře věnuje i s poškozením sluchu, ovládla turnaj nejvyšší ženské evropské série LET v Berouně s náskokem čtyř úderů před Tričat Čínglabovou z Thajska. Nejlepší Češkou byla na 17. místě amatérka Denisa Vodičková, která za vítězkou zaostala o devět úderů.

Fotogalerie

O ránu více zahrály v tříkolovém turnaji obhájkyně prvenství Jana Melichová a Sára Kousková, které sdílely s dalšími soupeřkami 24. pozici. Dělená 32. příčka připadla domácí jedničce Kláře Davidson Spilkové, jíž se stejně jako Melichové s Kouskovou nepovedl úvodní hrací den. Šestici českých účastnic finálového kola doplnily Kateřina Vlašínová na 50. místě a na 54. pozici amatérka Patricie Macková.

Dalších devět domácích hráček neprošlo sobotním cutem a mezi nimi i Kristýna Napoleaová, jež nenavázala na týden starý triumf z German Masters, kde se jako třetí česká golfistka stala vítězkou turnaje LET.

Vodičková byla nejlepší Češkou finálového dne se skóre -2 a v konečném pořadí přeskočila i Melichovou s Kouskovou, kterým po sobotě patřilo dělené osmé místo. "Dobrý výsledek, jsem spokojená, ale mohlo to být lepší. Několik špatných rozhodnutí mě stálo lepší pořadí. Na druhou stranu jsem potvrdila loňský výsledek, což není špatné," uvedla Vodičková v tiskové zprávě.

Melichová s Kouskovou v třetím kole zahrály par, pod normu hřiště se z domácích hráček dostala už jen Spilková (-1), která obhajovala druhé místo. Melichová po první polovině závěrečného dne útočila na umístění v první trojce, na tři birdie pak ale navázala třemi bogey a znovu se propadla.

Dagarová jako jediná v Berouně zahrála v každém kole méně než 70 ran. Vítězka deaflympiády z roku 2021 vybojovala druhý titul na LET po tři roky starém triumfu v jihoafrickém Steenbergu a odnesla si prémii 45.000 eur z celkové dotace 300.000. "Je to výjimečný den pro mě a mého otce v roli caddieho, je to teprve druhé vítězství na Tour," uvedla dojatá vítězka.

Čínglabová se na druhé místo vyhoupla díky druhému nejlepšímu výkonu turnaje (64 ran). Ještě o ránu lépe zvládla finále Skotka Laura Beveridgeová, jíž to pomohlo k dělenému čtvrtému místu. Samostatnou třetí příčku obsadila Céline Herbinová z Francie.

Golfový turnaj žen Tipsport Czech Ladies Open evropského okruhu Ladies European Tour v Berouně (par 72, dotace 300.000 eur): 1. Dagarová (Indie) 203 (69+65+69), 2. Čínglabová (Thaj.) 207 (73+70+64), 3. Herbinová (Fr.) 208 (69+72+67), 4. Humphreysová 209 (72+69+68), Cowleyová 209 (72+67+70), Gainerová (všechny Angl.) 209 (71+68+70) a Beveridgeová (Skot.) 209 (76+70+63), ...17. mj. Vodičková (am.) 212 (73+69+70), 24. Kousková 213 (75+66+72) a Melichová 213 (74+67+72), 32. Davidson Spilková 214 (75+68+71), 50. Vlašínová 216 (73+71+72), 54. Macková (am.) 216 (73+72+72), ...79. Napoleaová 148 (75+73) a Váňová 148 (76+72), 96. Melecká 150 (74+76) a Barcalová (am.) 150 (75+75), 104. T. Koželuhová 151 (77+74), 112. Burdová (am.) 153 (77+76), 118. Saint Germain (am.) 155 (78+77), 123. Váchová 157 (78+79), 129. E. Koželuhová (všechny ČR) 163 (84+79) všechny neprošly cutem.