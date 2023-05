Golfistka Spilková vybojovala na Floridě druhé místo, Kousková byla desátá

West Palm Beach (USA) - Golfistka Klára Davidson Spilková skončila druhá na turnaji Ladies European Tour ve West Palm Beach. Česká jednička nestačila jen na Španělku Carlotu Cigandaovou, která zvítězila o jednu ránu. Dělené desáté místo obsadila Sára Kousková.

Druhá příčka na skvěle obsazeném turnaji na Floridě je pro Davidson Spilkovou nejlepším výsledkem od loňského září, kdy vyhrála Irish Open a připsala si druhý titul na elitním evropském okruhu. Letos byla zatím nejlépe dvakrát čtvrtá.

Za Davidson Spilkovou na třetím místě skončila novozélandská hvězda Lydia Koová, bývalá světová jednička, která má ve sbírce 19 titulů z prestižního amerického okruhu LPGA včetně dvou majorů.

Osmadvacetiletá česká golfistka byla na druhém místě po prvním i druhém kole. V poslední den začala dvěma bogey, na páté jamce přidala dokonce double bogey a navzdory třem birdie zahrála svůj nejhorší výsledek v soutěži - 74 ran. Přesto svou pozici udržela.

"Bylo to složité, mentálně. To hřiště je celkem těžké. První den byl skvělý, šlo mi to. Další dva dny byly jako na houpačce," uvedla Davidson Spilková na webu Ladies European Tour. "Ale na poslední devítce jsem dnes zabojovala. Hrála jsem fakt dobře a měla z toho dobrý pocit. Po té první devítce na sebe mohu být pyšná," prohlásila.

Do posledního kola šla v roli vedoucí hráčky Španělka Nuria Iturriozová, ale naprosto selhala. Připsala si 83 úderů a propadla se na 28. místo. Nahrála tím krajance Cigandaové, která vybojovala sedmý triumf na Ladies European Tour.