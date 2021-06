Golfistka Nelly Kordová vyhrála v Grand Rapids letos podruhé na LPGA

Grand Rapids (USA) - Americká golfistka českého původu Nelly Kordová vyhrála turnaj v Grand Rapids a letos jako první hráčka na LPGA Tour získala druhý titul. Celkově jich má na elitní sérii ve 22 letech na kontě už pět.

Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy vytvořila díky 25 ranám pod par rekord turnaje na hřišti Blythefield Country a zvítězila o dvě rány před Irkou Leonou Maguireovou.

Světová čtyřka Kordová vstupovala do finále z prvního místo díky skvělému výkonu v třetím kole, které obešla na 62 úderů. Na závěrečné kolo potřebovala o pět ran více, ale v čele se udržela. Navázala tak na svůj triumf z únorového turnaje Gainbridge v Boca Raton.

"Celý den jsem si užila," komentovala Kordová závěrečný den. "Dřív jsem bývala v neděli stažená a stres mě požíral, ale tentokrát to bylo v pohodě. S Leonou to byl boj, udržovala mě v napětí," řekla Kordová, která si spravila chuť po US Open, na nemž neprošla cutem.

V Grand Rapids startovala i česká golfistka Klára Spilková, která po dvou kolech neprošla cutem a obsadila dělené 110. místo.

Golfový turnaj Meijer LPGA Classic série LPGA Tour v Grand Rapids (dotace 2,3 milionu dolarů, par 72): 1. N. Kordová (USA) 263 (68+66+62+67), 2. Maguireová (Ir.) 265 (65+64+70+66), 3. Čon In-Ki (Korea) 267 (68+67+69+63) a Altomareová (USA) 267 (68+66+69+64), 5. Nordqvistová (Švéd.), 268 (67+67+68+66), 6. Ewingová 270 (68+69+68+65), Stephensonová 270 (65+72+67+66), Salasová (všechny USA) 270 (68+66+70+66) a Hallová (Angl.) 270 (68+69+65+68), ...110. Spilková (ČR) - neprošla cutem.