Golden State vyhráli klíčový pátý zápas finále NBA a sahají po titulu

San Francisco - Basketbalisty Golden State dělí jedna výhra od zisku sedmého titulu v NBA. V pátém utkání finále porazili doma Boston 104:94 a ujali se vedení v sérii 3:2. Warriors uspěli i bez trojek své hvězdy Stephena Curryho, který se poprvé po 233 soutěžních zápasech netrefil z dálky. Zastoupil ho ale Andrew Wiggins, který dovedl tým k výhře 26 body a 13 doskoky.

"Andrew ukázal, že nebyl v zahajovací sestavě Utkání hvězd náhodou. Čím větší před něj postavíme výzvu, tím hlasitěji odpovídá. Každý chce mít takového hráče, který čím je důležitější zápas, tím hraje lépe. A to přesně on dělá," ocenil Wigginse spoluhráč Draymond Green.

Za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy chtěli Warriors, kteří usilují o čtvrtý titul za posledních osm let, maximálně využít domácího prostředí a na soupeře vletěli. Už v první čtvrtině si vypracovali náskok 16 bodů, který musel Boston pracně dotahovat. Když pak Warriors v poločase vedli o 12 bodů, nevypadalo to s Celtics dobře. Zvláště když v dosavadním průběhu série vždy prohráli třetí čtvrtinu.

Tentokrát se ale Boston v poločase namotivoval a po přestávce soupeře přehrával. Šňůrou 10:0 na začátku třetí čtvrtiny se vrátil do hry a dokonce šel do pětibodového vedení, jenže ani to Warriors nevyvedlo z míry. Na startu čtvrté čtvrtiny naopak pod taktovkou náhradníka Jordana Poolea získali šňůrou 11:0 dvouciferné vedení a to už nepustili.

Právě náhradníci Poole a Gary Payton Jr. byli pro výhru Golden State klíčoví, jelikož sami přestříleli lavičku soupeře 29:4. Pro Warriors je výhra o to cennější, že Curry minul všech devět střeleckých pokusů za tři body, což se mu za poslední dvě sezony stalo poprvé. V play off dokonce nedal trojku poprvé po 132 zápasech. Nakonec ale byl s 16 body třetím nejlepším střelcem týmu a k tomu přidal osm asistencí. Klay Thompson dal 21 bodů.

Boston tradičně táhl Jayson Tatum s 27 body a 10 doskoky. "Teď jsme dotlačeni zády ke zdi a je na nás, abychom ukázali, co je v nás. Rozhodně nic nevzdáváme," řekl pivot Bostonu Al Horford před šestou finálovou bitvou, která je v Bostonu na programu ve čtvrtek večer amerického času.

Finále play off NBA - 5. zápas: Golden State - Boston 104:94 (27:16, 51:39, 75:74) Nejvíce bodů: Wiggins 26, Thompson 21, Curry 16, Payton 15, Poole 14 - Tatum 27, Smart 20, Brown 18, Williams 10. Stav série: 3:2.