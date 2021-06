Gól visel ve vzduchu, tak jsem si pro něj šel, řekl český střelec Schick

Praha/Glasgow - Přestože po faulu od Dejana Lovrena krvácel z nosu, vzal si český fotbalista Patrik Schick míč a v 37. minutě druhého utkání v základní skupině na mistrovství Evropy proti Chorvatsku suverénně proměnil penaltu. Gólem přispěl k remíze 1:1, která národní tým přiblížila k postupu do osmifinále. Schick navázal na dvě branky z úvodního duelu proti Skotsku a s třemi trefami velmi nečekaně vede průběžné pořadí tabulky kanonýrů turnaje.

"Po tom zákroku jsem nebyl úplně mimo. Nebyl jsem knokautovaný, sice mi tekla krev, ale hlava se mi nemotala. Takže až na tu krev jsem byl v pohodě. Chtěl jsem si tu penaltu kopnout. Cítil jsem gól ve vzduchu a šel jsem si pro něj," řekl Schick pro Euro2020.com.

"Jsem útočník a chci dávat góly. Když mi to tam padá, tak jsem chtěl na penaltu jít. Věřil jsem si na to," uvedl pětadvacetiletý útočník Leverkusenu v České televizi. Více gólů dal naposledy český hráč na velkém turnaji v roce 2004, kdy Milan Baroš s pěti brankami ovládl tabulku kanonýrů Eura v Portugalsku.

Pokutový kop následoval poté, co Schicka ve vzdušném souboji po rohu loktem trefil do obličeje Lovren. Španělský sudí Carlos del Cerro Grande nařídil penaltu po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace na záznamu.

"Byl jsem docela otřesený. Myslel jsem si, že to byl loket a že to VAR (videorozhodčí) uvidí. Samozřejmě úplně jistý jsem si ale nebyl," uvedl Schick.

Penaltu proměnil s přehledem, brankáře Dominika Livakoviče poslal na opačnou stranu. "Byl jsem rozhodnutý dopředu, kam to budu kopat. Snažil jsem se to umístit co nejvíc k tyči s nějakou razancí. Gólman navíc ještě šel na druhou stranu, takže dobré," pochvaloval si Schick.

Lékaři mu zastavili krvácení z nosu a nakonec odehrál 74 minut. "Pořád mám ještě tampóny v nose, nedýchalo se mi během utkání úplně ideálně. Nebylo to příjemné, ale tak to ve fotbale občas je," konstatoval Schick.

Od chorvatských vicemistrů světa z roku 2018 čekal trochu více. Balkánský celek srovnal ve 47. minutě zásluhou Ivana Perišiče. "Na to, v jakých klubech hrají a jakou mají kvalitu, tak jsem čekal víc. Ale my jsme perfektně bojovali, snažili jsme se odříznout Modriče, aby tolik nevytvořil. Ve finále tolik šancí neměli, škoda inkasovaného gólu. Asi jsem si mohl stoupnout rychleji před balon, ale to už nevrátím. Bod bereme," uvedl Schick.

Jeho celek se remízou výrazně přiblížil postupu ze skupiny, nynější čtyři body by mu už mohly stačit. "Jisté ještě nic nemáme. Jsme blízko a uvidíme, jak se to vyvine v ostatních skupinách. Čeká nás náročné cestování zpět do Prahy, pak do Londýna na Anglii. Musíme pořádně zregenerovat a připravit se," dodal Schick.

Očekávali jsme mnohem těžší zápas, řekl Kalas

Podle stopera Tomáše Kalase očekávali čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství Evropy v Glasgow proti favorizovaným Chorvatům výrazně těžší bitvu. Pondělní vítězný duel se Skoty (2:0) považoval za náročnější. Mrzelo ho, že Češi proti vicemistrům světa nevyužili v prvním poločase víc šancí, remízu 1:1 ale považuje za spravedlivou. Věří, že se čtyřmi body už mužstvu postup do osmifinále neunikne.

Česko poslal do vedení v 37. minutě z penalty třetím gólem na turnaji Patrik Schick, dvě minuty po změně stran ale vyrovnal Ivan Perišič. "Nechci shazovat Chorvaty, ale vzhledem k tomu, jaké úspěchy měli a jaké hráče mají, jsme očekávali mnohem těžší zápas. Možná je to i tím, že jsme speciálně první poločas hráli velmi dobře a nenechávali jsme je hrát. Vytvořili jsme si i spoustu šancí. Kdybychom první poločas vedli 2:0, možná i 3:0, tak by nikdo nic neřekl," řekl Kalas v on-line rozhovoru s novináři.

"Když bráníte vedení 1:0, i když jsme ho ve druhém poločase bránili jen chvíli, tak automaticky zalezete. Je to sice chyba, ale je to tak nějak přirozené. Potom vyrovnali. Udělali jsme stejnou chybu jako (v přípravě) s Albánií, což je školácké a je škoda, že se to stalo znovu, protože vyhrát první dva zápasy na Euru by bylo mnohem sladší než vyhrát jenom jeden a remizovat ve druhém," uvedl osmadvacetiletý obránce Bristolu.

Oba celky se po vyrovnání už do útoku nehnaly. "Potenciálně by nám měly stačit čtyři body k postupu, tak už se to brání až do konce. Zápas bych řekl vyrovnaný, nám patřil první poločas, jim zase druhý. Zasloužená remíza," prohlásil Kalas.

Češi se podle něj více nadřeli v úvodním duelu na Euru. "Se Skoty to bylo o něco složitější, ale to je i tím, že jsme neměli žádné body. Byl to první zápas na turnaji, věděli jsme, jak je to důležité, takže psychika je trošku jiná. Do zápasu s Chorvaty jsme už šli se třemi body, tak se k tomu hráč staví trošku jinak," konstatoval Kalas.

Do osmifinále postoupí z každé ze šesti skupin první dva týmy, které doplní čtyři nejlepší celky z třetích míst. "Podvědomě vím, jaké byly výsledky, ale nevím, do jaké míry historicky postupovaly týmy ze třetího místa se třemi, čtyřmi nebo šesti body. Do velké míry nevíme, jestli nám to bude stačit, ale myslím si, že by mohlo. Protože by bylo celkem náhodné, kdyby pět nebo šest týmů mělo čtyři body a skončily třetí. Samozřejmě bod je důležitý, ale je škoda, že nebyly tři," řekl někdejší hráč Olomouce, Chelsea nebo Fulhamu.

Bylo to identické jako s Albánií, litoval Vaclík inkasovaného gólu

Brankáře Tomáše Vaclíka mrzelo, že čeští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství Evropy proti Chorvatům (1:1) stejně jako v generálce s Albánií inkasovali po rychlé rozehrávce. Podle ostravského rodáka si na to mužstvo musí v dalším průběhu turnaje dát pozor. Myslí si ale, že Ivan Perišič měl při střele i štěstí.

Češi, kteří v Glasgow vedli od 37. minuty po proměněné penaltě Patrika Schicka, inkasovali dvě minuty po přestávce. "Bylo to identické jako s Albánií. Udělali jsme faul, dva nebo tři hráči byli okolo, někdo to zahrál hrozně rychle na Perišiče a pak to bylo jeden na jednoho. Cuf (Coufal) to tam měl velice těžké," řekl Vaclík při on-line rozhovoru s novináři.

"Je to věc, na kterou si musíme dát pozor, protože v posledních třech zápasech jsme z toho dvakrát inkasovali. V budoucích zápasech nebo v průběhu turnaje by to potom mohl být větší průšvih," uvedl dvaatřicetiletý gólman.

Perišičovo zakončení ho nepřekvapilo. "Vzal si míč doprostřed, udělal dobře akci jeden na jednoho a pak mě čistě propálil. Balon šel na mě, ale kousek přede mnou zaplaval a už jsem tam nestihl dát ruku. Udělal to dobře. Trošku mu přálo štěstí v tom, že balon na poslední chvíli uhnul," prohlásil Vaclík.

S prací obránců byl jinak spokojený. "Chorvati mají výborný mančaft, jejich hráči hrají ve skvělých klubech a letos půlka z mančaftu něco vyhrála. Byli jsme kompaktní. Kluci odvedli do defenzivy kus skvělé práce a je dobře, že jsme takhle v bloku schopní nezpanikařit a každý dodržuje své pokyny. V zápase může nastat, že budeme hlouběji a soupeř bude držet balon. Musíme vědět, co má každý dělat," konstatoval někdejší brankář Sparty, Basileje či Sevilly.

Remízu s vicemistry světa považoval za spravedlivou. "Konec se dohrával tak, že bod je pro oba týmy dobrý. Nikdo to nechtěl otevřít, aby zápas neprohrál. V první půli jsme byli lepší, v druhé zase Chorvati. Bod je dneska zasloužený na obě strany," řekl Vaclík.

V součtu s pondělní výhrou 2:0 nad Skoty mají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého na kontě čtyři body a jsou blízko postupu do osmifinále.