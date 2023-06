Gočárova galerie v Pardubicích zahajuje zkušební provoz v opravených mlýnech

Pardubice - Gočárova galerie v Pardubicích zahájí v pátek výstavní zkušební provoz v automatických mlýnech, který potrvá do září. Tři dny, tedy do neděle, se budou konat komentované prohlídky a další doprovodný program. ČTK to dnes řekla ředitelka galerie Klára Zářecká. Galerie získala reprezentativní prostory, konkrétně pět výstavních pater v bývalé mlýnici. Opravy národní kulturní památky stály 361 milionů korun.

Fotogalerie

"My se teď seznamujeme s možnostmi, které nám budova nabízí. Minulé pondělí jsme přebírali interiéry, začínali instalovat výstavy, pro nás je všechno nové," uvedla Zářecká.

Návštěvníci uvidí v galerii čtyři výstavní projekty. Výstava Architektura paměti představuje české a zahraniční současné umělce, kteří reflektují vztah paměti a architektury. "V minimalistické instalaci do prostoru expozice uvidíme převážně videa, která reagují na různé budovy a vzpomínky na ně," řekl kurátor výstavy Filip Jakš.

Expozici Markéty Magidové doprovází skladba hudebníka MXTXC. Tři velkoformátové čalouněné digitální obrazy a hudební partitura vznikaly jako celek. Hlavním motivem je skupina dětí, které poslouchají velkou mušli.

Vzpomínkou na mlýnský provoz je výstava Z domácích archivů, která je jedním z výstupů projektu Paměť mlýnů. Obsah vytvořili Pardubičtí a firma Chládek a Tintěra. Nejstarší fotografie pocházejí ze sbírek Východočeského muzea. K vidění také budou plakáty a autorské knihy inspirované osobností Josefa Gočára. Projekt Gočár Digital tvořili studenti grafiky ke 140. výročí narození architekta.

První tři dny zkušebního provozu se budou konat komentované prohlídky a přednášky na téma rekonstrukce průmyslových objektů pro potřeby kulturních institucí. Děti si mohou zahrát mlýnskou únikovou hru, konat se budou koncerty, například Moniky Načevy.

Většina expozic bude k vidění do 10. září. Pak se galerie začne připravovat na velké otevření společně s dalšími subjekty. Pardubice v areálu dokončují Galerii města Pardubic a polytechnické dílny Sféra. Soukromý investor, manželé Smetanovi, tam má kulturní centrum Silo. Všichni se domluvili na termínu 29. září až 1. října.

"Běžný provoz bude od otevření celého komplexu. To už bude veřejnosti představená nová stálá expozice a výstava, která reaguje na kvalitní uměleckou tvorbu v 20. století ve východních Čechách," uvedla Zářecká.

Prostory v mlýnech opravoval Pardubický kraj. Práce začaly v květnu 2020. Stavbu navrhoval Josef Gočár, mlýny postupně vznikaly od roku 1910. Mouka se v nich mlela do roku 2013. Firma Goodmills mlýny nabízela neúspěšně městu.

V roce 2016 je koupili manželé Smetanovi, hlavní budovu prodali hejtmanství, bývalý sklad mouky městu Pardubice. Samosprávy za to zaplatily 36,5 milionu korun. Všichni tři investoři získali na své investice evropské dotace.