Globus nezaplatí pokutu 183 mil., místo toho odškodní dodavatele

Brno - Řetězec Globus místo pokuty 183 milionů korun odškodní své dodavatele za to, že je tlačil k využívání účetního systému Markant, který nepotřebovali. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který řetězci původně pokutu uložil. Antimonopolní úřad o tom dnes informoval média.

"Společnost Globus má podle navržených závazků oslovit některé ze svých dodavatelů a nabídnout jim možnost vrácení plateb, které tito dodavatelé v roce 2016 až 2018 případně odváděli za služby poskytované v rámci systému Markant a za něž se jim nedostalo náležitého protiplnění," uvedl úřad v tiskové zprávě.

ÚOHS se jednáním Globusu zabýval už v roce 2017 a v prvostupňovém rozhodnutí mu původně uložil pokutu 183 milionů korun, což byla dosud nejvyšší uložená sankce za zneužití zákona o významné tržní síle. Řetězec podal proti rozhodnutí rozklad a předseda ÚOHS následně rozhodnutí úřadu zrušil a vrátil mu případ k novému posouzení.

"Při opětovném posuzování dal úřad na základě rozhodovací praxe v případu Kaufland přednost odškodnění dodavatelů před pokutou," řekl ČTK mluvčí úřadu Martin Švanda.

Globus podle úřadu v období od 6. března 2016 do 30. června 2017 podmiňoval vzájemnou obchodní spolupráci s dodavateli uzavřením úplatné smlouvy a zapojením se do tzv. systému Markant. Systém nabízel účetní služby, které dodavatelé nepotřebovali. Pokud by se ale do něho nezapojili, hrozilo jim ze strany Globusu ukončení spolupráce.

"Úřad závazky navržené společností Globus posoudil jako dostatečné k nápravě závadného stavu a pod podmínkou splnění závazků správní řízení zastavil. Účastník řízení je povinen úřad o postupu plnění závazků průběžně informovat," uvedl ÚOHS.

Letos v únoru dostaly pokutu za stejné jednání i řetězce Billa a Penny Market za to, že požadovaly od svých dodavatelů poplatek, označovaný jako RBG bonus. Šlo ale v podstatě o zalistovací poplatek za to, že od nich odebírají zboží. Pokutu v souhrnné výši 167 milionů korun společnosti akceptovaly a zaplatily.