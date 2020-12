Globus letos nebude mít adventní hodinu ticha. Věnuje ji českým umělcům, kteří přišli o možnost koncertovat

Globus se rozhodl finančně podpořit české zpěváky a hudební skupiny, kteří díky pandemii nemohou předávat své umění lidem a zároveň jim chybí i finanční prostředky. I přes tato omezení v pandemii své koncerty uspořádají. Budou je mít v hypermarketech Globus od 4.12. do 11. 12. denně od 17. do 18. hodiny. Skrze rozhlas hypermarketů budou pro veřejnost hrát Debbi, Klára Výtisková, skupina Nebe, O5 a Radeček, Kateřina Marie Tichá a další.

Známí interpreti připravili speciálně pro tuto příležitost osobní playlisty svých skladeb a přidali povzbuzující vzkazy pro všechny v této složité době. Globus tak pro letošek zrušil svou tradiční „hodinu ticha“ v adventním čase, a věnoval ji podpoře českých umělců.

Několik let po sobě Globus zachovával po celý advent hodinu ticha, bez hudby. Denně vypínal v nákupní špičce rádia v hypermarketech, aby si v překotné době zákazníci nakoupili v klidu na Vánoce. Letošní rok je ale jiný. „Není možnost kulturního vyžití, jsou omezeny sociální kontakty. Napadlo nás, že na tichou hodinu letos není vhodná doba. Naopak, je potřeba povzbudit lidi a finančně podpořit české umělce, kteří přišli o možnost koncertovat,“ vysvětlila Lutfia Volfová, tisková mluvčí hypermarketů Globus. I přes to, že hypermarkety Globus jsou svou rozlohou rovny velkým koncertním sálům, nebylo možné kvůli situaci okolo koronaviru pozvat umělce do Globusu k osobnímu koncertování. „Oslovili jsme proto umělce, zda by nám sestavili vlastní koncertní playlisty, které bychom zákazníkům zprostředkovali. Sami interpreti pak přišli i s tím, že nahrají své osobní vzkazy a pozdraví naším prostřednictvím lidi,“ dodala Lutfia Volfová. V patnácti hypermarketech v odpoledních hodinách po celý týden bude znít deset vynikajících českých interpretů – Debbi, Klára Výtisková, Kateřina Marie Tichá, Nebe, Voxel, O5 a Radeček, Vesna, Jakub Děkan, Snap Call a skupina Kofein. A co na to samotní interpreti, kteří byli osloveni Globusem?

Klára Vytisková: "Playlisty ze svých písniček většinou neskládám, ale moje děti si z nich playlisty dělají, takže to poslouchám, když vařím a oni u toho tančí:) Říkala jsem si, že do toho speciálního playlistu pro Glóbus dám i něco starýho od Toxique a taky písničky z nový desky Love Is Gold a desky Home, která je přesně o tom o čem jsou Vánoce – sedět u jednoho stolu, povídat si a prostě být spolu. Přeju všem v Globusu protančenej nákup!”

Patricie Fuxová z Vesny: "Jsme moc rády za tohle podpůrné gesto z Globusu v této nelehké době. Větší i menší kapely a interpreti teď potřebují dodat naději, že být umělcem má pořád smysl.”

Kde budou „offline“ koncertovat jací umělci?

Globus Umělci na výběr Praha Čakovice Kateřina Marie Tichá Praha Zličín Debbi Praha ČM Vesna České Budějovice Vesna Plzeň Klára Vytisková Karlovy Vary Klára Vytisková Brno O5 a Radeček Havířov Nebe Olomouc Voxel Ostrava O5 a Radeček Chomutov Jakub Děkan Liberec Snap Call Opava Kofein Pardubice Vesna Trmice Jakub Děkan

O hodině ticha v Globusu:

Hodinu ticha zavedly hypermarkety Globus v roce 2017 v adventním čase. Tři roky po sobě tak přicházely s hodinou ticha v nákupní špičce pro zákazníky, kteří chtěli nakoupit v klidu, bez vánočních koled i hudby celkově. Pro letošek se ale mimořádně rozhodl Globus pomoci českým umělcům v těžké době.