Globální ekonomika může letos klesnout o téměř jedno procento

New York - Globální ekonomika by mohla letos kvůli novému koronaviru klesnout o téměř jedno procento. Uvedla to ve své zprávě Organizace spojených národů. Před pandemií čekala OSN naopak růst 2,5 procenta. V době globální finanční krize, v roce 2009, světová ekonomika klesla o 1,7 procenta.

Oddělení pro ekonomické a sociální otázky OSN ve zprávě varovalo, že pokles by mohl být ještě hlubší, pokud budou omezení ekonomické aktivity prodloužena do třetího čtvrtletí a fiskální stimuly nepodpoří příjmy a výdaje spotřebitelů.

V případě nejlepšího scénáře OSN očekává, že mírný pokles soukromé spotřeby, investic a vývozu vykompenzuje růst vládních výdajů v sedmi největších zemích světa a Číně. Globální ekonomika by tak vzrostla o 1,2 procenta.

V nejhorším scénáři globální ekonomika klesne o 0,9 procenta. Ten počítá s šokem na straně poptávky různé velikosti v Číně, Japonsku, Jižní Koreji, USA a Evropské unii a s poklesem cen ropy o 50 procent. Předpokládá také, že široká škála restrikcí v USA a EU bude prodloužena do poloviny druhého čtvrtletí.

Zpráva upozornila, že zvyšující se omezení volného pohybu osob v Evropě a Severní Americe tvrdě zasáhla odvětví služeb, zvláště ta, která vyžadují osobní styky, jako maloobchod, volný čas a ubytování, rekreaci a přepravní služby. Tyto sektory se na celkovém počtu pracovních míst v těchto zemích podílejí více než čtvrtinou, a protože tato odvětví přicházejí o příjmy, nezaměstnanost pravděpodobně prudce poroste. Negativní dopady současných hospodářských restrikcí v bohatších rozvinutých zemích se brzy přelijí do rozvojových zemích, ve kterých se sníží obchod a investice.

Závažnost ekonomického dopadu, zda bude mírná nebo hluboká recese, bude převážně záviset na trvání restrikcí pohybu osob a ekonomické aktivity ve velkých ekonomikách a na velikosti a dopadu fiskálních odpovědích. Podle OSN by balíčky fiskálních stimulů měly upřednostnit výdaje na zdravotnictví, aby se nejvíce omezilo šíření koronaviru, a měly by poskytnout podporu domácnostem nejvíce postiženým pandemií.

Prudký pokles výdajů spotřebitelů v EU a USA sníží dovoz spotřebního zboží z rozvojových zemí. Navíc se prudce sníží i globální výroba ve zpracovatelském průmyslu kvůli možnému delšímu narušení globálních dodavatelských řetězců. Delší a hlubší narušení výroby ovlivní velký počet rozvojových ekonomik, které jsou hluboce začleněné do globální dodavatelské sítě.

Vysokému riziku čelí také rozvojové země, kterou jsou závislé na cestovním ruchu a cenách komodit. Výhled těchto zemí navíc zhoršuje nedávný kolaps cen komodit.

Zpráva také varuje, že zhoršení pandemie zvyšuje hluboce zakořeněnou ekonomickou úzkost. Dokonce i v mnoha zemích s vysokými příjmy není značná část populace tak bohatá, aby mohla po dobu tří měsíců žít nad hranicí národní chudoby, napsala agentura AP.