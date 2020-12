Gisinová ukončila v Semmeringu dominanci Shiffrinové a Vlhové

Semmering (Rakousko) - Švýcarská lyžařka Michelle Gisinová vyhrála slalom pod umělým osvětlením v Semmeringu a připsala si první vítězství ve Světovém poháru. Česká reprezentantka Martina Dubovská obsadila 22. místo a bodovala i ve třetím slalomu sezony.

Sedmadvacetiletá Gisinová se dočkala premiérového vítězství po devíti pódiových umístěních a vyhrála slalom jako první Švýcarka od Marlies Österové v roce 2002. Zároveň olympijská šampionka v kombinaci ukončila téměř čtyřletou sérii 28 slalomů SP, které vyhrávaly buď Mikaela Shiffrinová, nebo Petra Vlhová.

Američanka Shiffrinová dnes byla nejrychlejší v úvodním kole a útočila na první vítězství ve své parádní disciplíně v tomto kalendářním roce, ale v druhé jízdě klesla na třetí pozici. Vedle Gisinové, jež byla po prvním kole druhá o pouhé dvě setiny, se před Shiffrinovou dostala i domácí Katharina Liensbergerová. Rakušanka zajela nejrychlejší jízdu druhého kola a od premiérového vítězství ji dělilo 11 setin.

"Je to neskutečné. Dosáhla jsem na první vítězství osm let poté, co jsem tady jela poprvé závod Světového poháru. Strašně dlouho jsem na to dřela a teď jsem navíc ukončila úžasnou sérii dvou velikánek," radovala se Gisinová.

Shiffrinová na třetí pozici ztratila 57 setin, ale připsala si cenný skalp největší rivalky Vlhové. Slovenka, jež vyhrála včetně minulé sezony posledních pět slalomů, nabrala velkou ztrátu už v prvním kole. Druhá jízda se jí povedla o poznání lépe, ale stačilo jí to pouze na posun z šestého místa na čtvrté. Za Gisinovou zaostala o výrazných 1,36 sekundy.

Dubovská byla po prvním kole devatenáctá a v druhé jízdě si o něco pohoršila. Osmadvacetiletá specialistka, jež před dvěma týdny vyhrála závod Evropského poháru v Klausbergu, bodovala potřetí v sezoně po 10. a 12. místě v listopadových slalomech v Levi.

Druhá Češka Elese Sommerová startovala ve Světovém poháru počtvrté v kariéře a byla jednou ze čtrnácti slalomářek, které nedokončily první kolo.

V celkovém pořadí Světového poháru i slalomu zůstala ve vedení Vlhová, jež v pondělí v Semmeringu přišla o dobrou šanci na vítězství v obřím slalomu. Slovenka po prvním kole vedla, ale kvůli silnému větru se nemohlo jet druhé kolo a závod byl zrušen. Nahrazen by měl být později v průběhu sezony.

Elitní seriál lyžařek pokračuje hned v neděli dalším slalomem v Záhřebu.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Semmeringu

Ženy - slalom: 1. Gisinová (Švýc.) 1:42,05 (51,11+50,94), 2. Liensbergerová (Rak.) -0,11 (51,41+50,75), 3. Shiffrinová (USA) -0,57 (51,09+51,53), 4. Vlhová (SR) -1,36 (51,98+51,43), 5. Holdenerová (Švýc.) -1,43 (51,78+51,70), 6. Truppeová (Rak.) -1,56 (51,62+51,99), 7. Lysdahlová -2,40 (52,94+51,51), 8. Tvibergová (obě Nor.) -2,57 (53,63+50,99), 9. O'Brienová (USA) -3,06 (53,66+51,45), 10. Huberová (Rak.) -3,14 (53,44+51,75), ..22. Dubovská -3,88 (53,43+52,50), v 1. kole Sommerová (obě ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí slalomu (po 3 z 9 závodů): 1. Vlhová 250, 2. Gisinová 225, 3. Liensbergerová 200, 4. Shiffrinová 185, 5. Holdenerová 145, 6. Truppeová 112, ...12. Dubovská 57.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 33 závodů): 1. Vlhová 515, 2. Gisinová 427, 3. Shiffrinová 335, 4. Bassinová a Brignoneová (obě It.) obě 323, 6. Goggiaová 302, ...12. Ledecká (ČR) 187, 38. Dubovská 57.