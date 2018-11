Praha - Počet Čechů, kteří upřednostňují při nákupech potravin a drogerie kvalitu, roste. Jejich podíl se za posledních pět let zvýšil z 35 na 40 procent. Naopak podíl domácností, které preferují cenu nad kvalitou, v letech 2013-2018 klesl na 60 procent. Zvyšují se také ceny potravin a nápojů. Prodeje potravin i nepotravinářského zboží rostou v ČR rychleji než inflace. Prodej rychloobrátkového zboží za posledních 12 měsíců do června 2018 rostl o 5,1 procenta v hodnotě. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a výzkumné společností GfK.

"Díky spotřebitelské důvěře a růstu životní úrovně roste poptávka po kvalitnějších potravinách. Na tento trend reagují obchodní řetězce rozšířením nabídky, ať už jde namátkou o bioprodukty nebo výrobky od lokálních dodavatelů," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Ceny potravin a nealkoholických nápojů v České republice rostou. Kupující byli v posledních 12 měsících ochotni zaplatit o něco vyšší ceny, než indikuje inflace. Zatímco průměrná cena u tohoto sortimentu stoupla o 4,7 procenta, inflace dosáhla 4,3 procenta.

Důvodů pro růst cen je podle svazu několik - nižší úroda v souvislosti se suchem či růst mezd v zemědělství a potravinářství. "Na druhou stranu je zapotřebí zdůraznit, že podle Evropského statistického úřadu Eurostat máme šesté nejlevnější potraviny v rámci EU. Podle zatím posledních dostupných údajů dosahovaly ceny potravin v ČR 84,5 procenta průměru EU, přičemž jde o porovnání bez slevových akcí. Ve skutečnosti jsou potraviny u nás ještě o něco levnější, pokud bychom započetli právě slevové akce," dodal Prouza.

Zvyšuje se velikost průměrného nákupu, frekvence nákupů přitom mírně klesá. "Na výdajích domácností se nejvíce podílejí čerstvé a chlazené potraviny, druhé místo z hlediska útraty patří nápojům, třetí místo obsadily cukrovinky a snacky," dodal ředitel GfK spotřebitelského panelu pro ČR a Slovensko Ladislav Csengeri.

Celých 51 procent výdajů, které české domácnosti utratí za balené potraviny, je za zboží ve slevových akcích. Na Slovensku je tento podíl 38 procent a v Německu jen 17 procent. Naopak prodej zboží pod privátní značkou obchodníků je na vzestupu a rostou dokonce rychleji, než je tomu u značkového zboží. Podíl vlastních značek na obratu za rychloobrátkové zboží vzrostl v ČR již na 23 procent. V Německu dosahuje 38 procent.