Gerrard už Rangers proti Spartě nepovede, převzal Aston Villu

Birmingham - Steven Gerrard se stal novým trenérem fotbalistů Aston Villy. Jednačtyřicetiletý kouč skončil v Glasgow Rangers, kteří hrají ve skupině Evropské ligy s pražskou Spartou. Anglický i skotský klub o tom informovaly na svých webových stránkách.

Aston Villa v neděli po sérii pěti ligových porážek propustila trenéra Deana Smithe. Birminghamský celek je po 11 kolech Premier League na 16. místo tabulky, pouhé dva body od sestupového pásma.

Gerrard byl největším favoritem na uvolněný post a s novým zaměstnavatelem podepsal smlouvu na tři a půl roku. Aston Villa podle médií zaplatí skotskému klubu odstupné ve výši tří milionů liber (asi 88 milionů korun).

Dlouholetý kapitán Liverpoolu i anglické reprezentace v minulé sezoně s glasgowským mužstvem vybojoval první mistrovský titul po deseti letech. Suverénní "Jezdci" navíc prošli ročníkem bez ligové porážky. Někdejší špičkový záložník před Rangers trénoval pouze výběry Liverpoolu do 18 let a 19 let.

"Aston Villa je klub s bohatou historií a tradicí v anglickém fotbale a já jsem nesmírně hrdý, že se stávám novým hlavním koučem. Po jednání s vedením je zjevné, jaké jsou ambice klubu. Těším se, že mu pomůžu k naplnění cílů," uvedl Gerrard.

"Chtěl bych vyjádřit upřímnou vděčnost všem v Glasgow Rangers za příležitost vést tak ikonický klub. Zisk rekordního 55. ligového titulu bude mít vždy speciální místo v mém srdci. Rád bych popřál hráčům, zaměstnancům i fanouškům do budoucna to nejlepší," dodal.

Sparťané se na stadionu Rangers představí ve čtvrtek 25. listopadu v pátém z šesti utkání skupiny A Evropské ligy. Doma svěřenci kouče Pavla Vrby 30. září zdolali skotského soupeře 1:0. Sparta i Rangers mají na kontě čtyři body a bojují o druhé postupové místo do play off za suverénním Lyonem.

Gerrard po zápase v Praze kritizoval bučení sparťanských dětí na záložníka tmavé pleti Glena Kamaru, jenž byl vyloučen. Na Letné kvůli disciplinárnímu trestu za rasismus části fanoušků v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů s Monakem chyběli dospělí fanoušci. Výjimkou byl doprovod téměř 11 tisíc dětí.

Vítěz Ligy mistrů z roku 2005 později vyjádřil překvapení a zklamání z verdiktu Unii evropských fotbalových asociací (UEFA) netrestat Spartu za neprokázané rasistické chování diváků. Do kauzy se vložili i politici.

Kamara je mezi českými fanoušky neoblíbenou postavou od březnové odvety osmifinále Evropské ligy proti Slavii, po které obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky a napadl ho v útrobách stadionu v Glasgow, údajně za Gerrardovy přítomnosti. I když Kúdela rasismus popřel, dostal od UEFA zákaz startu v 10 zápasech a přišel také o mistrovství Evropy. Finskému reprezentantovi Kamarovi zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání.

Glasgowský tým by podle médií mohl převzít nizozemský kouč Giovanni van Bronckhorst, který je momentálně bez angažmá. Bývalý záložník či obránce Rangers naposledy trénoval čínský celek Kuang-čou R&F.