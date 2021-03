Gerrard: Slavia je asi nejtěžší soupeř, kterému jsme mohli čelit

Praha - Trenér Steven Gerrard označil Slavii za nejtěžšího soupeře, kterému mohli fotbalisté Glasgow Rangers čelit. Čtvrteční remízu 1:1 z úvodního utkání v Edenu považoval bývalý kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu za zasloužený a příznivý výsledek do odvety. Pochválil brankáře Allana McGregora za úchvatný zákrok ze závěru utkání. K postupu podle něj bude muset čerstvý skotský šampion podat doma za týden nejlepší výkon v sezoně.

"Myslím, že remíza je fér výsledek. Oba týmy měly šance. Byl to pravděpodobně nejtěžší soupeř, kterému jsme mohli čelit. Hrají v obrovském tempu a velmi rychle přepínají. Byl to takový ostrovní zápas proti soupeři, který rád hraje ve vysoké intenzitě. Na začátku nás tím trochu šokovali," řekl Gerrard při on-line tiskové konferenci.

Jeho tým v Praze prohrával od sedmé minuty, kdy se trefil Nicolae Stanciu, ale v 36. minutě po standardce srovnal Filip Helander. "Začali jsme velmi slabě, byli jsme všude druzí. Ale pak jsme se dostali do zápasu a vyrovnali hru. Když jsme analyzovali Slavii, viděli jsme, že jednou z možností, kde mají soupeři šanci na úspěch, jsou standardní situace," prohlásil Gerrard.

Vstřelené branky venku si velmi cenil i proto, že Slavia ve čtyřech z předchozích pěti domácích zápasů v této sezoně evropských pohárů neinkasovala. "V téhle fázi soutěže už je velmi těžké přivézt dobrý výsledek. Přijeli jsme k soupeři, který má fantastickou domácí bilanci, ve své soutěži je neporažen. Je strašně těžké tady skórovat, takže jsme nadšeni z gólu venku," pochvaloval si Gerrard.

V 90. minutě zachránil skotskému mistrovi remízu brankář McGregor úchvatným zákrokem po hlavičce střídajícího Lukáše Masopusta. "Myslím, že utkání mělo několik zlomových okamžiků. Allan byl znovu velkým faktorem. To, jak rychle se dokázal dostat na trávník, bylo úchvatné. Byl to opravdu špičkový zákrok," uvedl Gerrard.

"Ten chlapec to trefil hlavou velmi dobře. Viděl jsem to trochu pozdě, natáhl jsem ruku a doufal, že to neprojde do branky. Tak jako vždy," uvedl McGregor. "Až budu starší, bude ze mě dobrý trenér," žertoval devětatřicetiletý gólmanský veterán.

Rangers na Slavii nastoupili čtyři dny poté, co získali jistotu skotského titulu. Gerrard věří, že v domácí odvetě za týden budou ještě lépe nachystáni. Pomoci by jim podle něj mělo i to, že na rozdíl od soupeře nebudou hrát o víkendu ligový zápas.

"Budeme více připraveni, protože budeme mít klidnější týden. Budeme moci zregenerovat a odpočinut si. Pomůže nám, že o víkendu nehraje. Budeme se muset dotknout svého maxima, abychom mohli postoupit. Ale víme, že jsme doma velmi silní," uvedl Gerrard.

Upozornil, že Slavia v minulém kole zvítězila 2:0 v Leicesteru. "Musíme si uvědomit, že čelíme týmu, který poměrně pohodlně vyřadil tým z čela Premier League. Abychom postoupili, budeme muset doma pravděpodobně podat nejlepší výkon v sezoně. Je to krásně vyrovnané. Absolutně se nedá hovořit o tom, že by byl někdo favoritem. Šance jsou 50 na 50," dodal Gerrard.