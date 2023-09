Generálním ředitelem České televize je nově Jan Souček

Praha - Začíná šestileté funkční období nového generálního ředitele České televize Jana Součka (49). Chce mimo jiné klást důraz na digitalizaci a obnovit kanál ČT3. Přivedl si čtyři nové ředitele divizí. Součka zvolila do funkce v červnu Rada ČT, když mu dala přednost před Petrem Dvořákem, který ČT řídil posledních 12 let. Souček před nástupem do funkce devět let vedl brněnské studio veřejnoprávní televize.

"Obsahově vnímám ČT jako nejrelevantnější televizi na českém trhu, a to jak zpravodajsky, tak i v oblasti dokumentární a dramatické tvorby. Logicky chci toto postavení nadále maximálně rozvíjet. ČT musí mít ambici být lídrem i v oblasti digitální audiovize," řekl nedávno Souček na tiskové konferenci.

Souček bude pobírat měsíční mzdu 289.000 korun, což je o 47.000 korun více, než dostával jeho předchůdce. Ujednání o mzdě je součástí smlouvy, kterou v září schválila Rada ČT. Obsahuje také roční bonus odpovídající desetinásobku měsíčního platu.

Novou divizi digitálních služeb povede dosavadní ředitel vývoje programu a nových médií Jan Maxa, v čele zpravodajství a publicistiky vystřídá odcházejícího Zdeňka Šámala nynější šéfredaktor Petr Mrzena. Další novou divizi Obsah bude řídit Tereza Polachová a Korporátní služby povede místo Víta Koláře bývalý mluvčí Home Creditu Michal Fila.

ČT letos hospodaří s rozpočtem 7,4 miliardy korun. Její hospodaření by do budoucna mohlo zlepšit zvýšení koncesionářského poplatku. Návrh takzvané velké mediální novely, na kterém se shodli zástupci vládní koalice, počítá s navýšením o 25 korun na 160 korun měsíčně od začátku roku 2025. O předloze rozhodne Parlament.