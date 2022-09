Generální prokurátor v Luhansku zemřel v důsledku bombového útoku

Kyjev/Moskva/Brusel - Generální prokurátor separatistické Luhanské lidové republiky (LNR) Sergej Gorenko a jeho zástupkyně dnes zemřeli po explozi v budově prokuratury. Informoval o tom šéf samozvané republiky Leonid Pasečnik, který ze spáchání "teroristického útoku" obvinil Kyjev. Ukrajina odmítla, že by s incidentem měla cokoliv společného.

"Výbuch v budově generální prokuratury Luhanské lidové republiky ukázal, že kyjevský režim překročil všechny možné meze," uvedl Pasečnik. Obyvatele LNR vyzval, aby nepropadali panice, situace je podle něj pod kontrolou.

Podle dřívějších zpráv agentury Interfax vybuchla v Gorenkově kanceláři nastražená bomba. Spolu s generálním prokurátorem zemřela také jeho zástupkyně Jekatěrina Steglenková.

"Likvidaci takzvaného generálního prokurátora LNR a jeho zástupkyně je třeba považovat za ukázku vyřizování účtů místních organizovaných zločineckých skupin (...) nebo za čistku Ruské federace od svědků válečných zločinů," uvedl poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak.

Výbuch v budově prokuratury přichází v situaci, kterou Pasečnik ve čtvrtek označil jako "napjatou" pro Rusko a jeho spojence na východě Ukrajiny. Ukrajinská armáda se podle něj po ofenzívě v Charkovské oblasti ze začátku září přiblížila k hranicím, které si LNR nárokuje.

Rusko ostřelovalo jih a severovýchod Ukrajiny, Ukrajina Belgorodsko

Ruská armáda v noci na dnešek ostřelovala města Kryvyj Rih a Nikopol v Dněpropetrovské oblasti a Charkov na severovýchodě země, oznámily ukrajinské úřady. Ostřelování, tentokrát z ukrajinské strany, ohlásila i ruská Belgorodská oblast, napsal ruskojazyčný server BBC. Generální prokurátor separatistické Luhanské lidové republikye (LNR) Sergej Gorenko zemřel po explozi v budově prokuratury. Informovala o tom dnes agentura Interfax s odvoláním na záchranáře.

Města na jihu Ukrajiny v Dněpropetrovské oblasti Rusko ostřelovalo dělostřelecky a ze salvových raketomů Grad, uvedl oblastní gubernátor Valentyn Rezničenko. Nejvíc úderů zaznamenali obyvatelé Nikopolu ležícím na břehu Dněpru, kam dopadlo 40 střel. Při ostřelování byla podle gubernátora zraněna 57letá žena a poškozen jeden vícepatrový dům, několik menších domů, gymnázium, školka, několika podniků a plynové potrubí napříč městem.

Jedna raketa dopadla v Charkově ve čtvrti na jihovýchod od centra vedle domu. Poškozena byla silnice a na místě propukl menší požár. Zatím není jasné, jestli si útok vyžádal oběti, napsala agentura Unian.

Ukrajinské síly minulý týden zahájily protiofenzivu v Charkovské oblasti a ruské síly vytlačily z velké části tamního okupovaného území. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) Ukrajinci útočí zejména na ruské pozice na hranicích Charkovské, Doněcké a Luhanské oblasti a provádí pozemní operace na linii mezi Izjumem, Lymanem a na východním břehu řeky Oskil.

Ukrajinská protiofenziva, která dokázala dobýt zpět území a udeřit i za ruskými liniemi, je velmi úspěšná, řekl dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. "Zároveň musíme pochopit, že to není začátek konce války, musíme být připraveni na to, že je to běh na dlouhou trať," dodal v rozhovoru se stanicí BBC.

Ostřelování ruské Belgorodské oblasti si ve čtvrtek vyžádalo jednoho mrtvého a dva zraněné, uvedl gubernátor regionu sousedícího s Ukrajinou Vjačeslav Gladkov. Střely poškodily elektrické vedení a způsobily požáry osmi domů a tří aut. Dnes ráno se již podle Gladkova dodávky elektřiny podařilo obnovit. Gubernátor z útoku obvinil ukrajinské síly.

Ruské oblasti sousedící s Ukrajinou hlásí ostřelování téměř každý den a viní z něj ukrajinskou armádu. Kyjev podobná obvinění většinou nechává bez komentáře, píše BBC.