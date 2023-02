Generálka na MS skončila pro snowboardcrossařku Adamczykovou pádem v čtvrtfinále

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Snowboardcrossařce Evě Adamczykové nevyšla generálka na mistrovství světa. Na Světovém poháru v Cortině d'Ampezzo česká hvězda po pádu nedokončila čtvrtfinálovou jízdu večerního závodu a obsadila patnácté místo. V prvním vyřazovacím kole neuspěl ani Jan Kubičík, ve své osmifinálové jízdě skončil čtvrtý a byl klasifikován na 27. pozici. Výhry pod umělým osvětlením vybojovali Britka Charlotte Banksová, jež triumfovala podruhé za sebou, a poprvé v kariéře Merlin Surget z Francie.

Adamczykové se více než měsíc od posledního pohárového závodu nepodařilo pokračovat ve výsledkovém vzestupu. V páteční kvalifikaci musela absolvovat dvě kola a do vyřazovacích bojů prošla jako dvanáctá. Ve čtvrtfinálové jízdě se držela na dvou mezičasech na druhém postupovém místě, ale pak ji postihl pád poté, co při dlouhém skoku dopadla na zadní část prkna v čele jedoucí Američanky Faye Guliniové. Podle všeho neměl karambol žádné následky, Adamczyková sjela do cíle po svých.

Devětadvacetiletá olympijská vítězka ze Soči 2014 Adamczyková, jež se v této sezoně vrátila na snowboard po vážném zranění obou nohou, skončila ve čtvrtfinále také v úvodním závodě ročníku v Les Deux Alpes. V polovině prosince pak v Cervinii nejprve byla pátá po vítězství v malém finále a poté tam obsadila čtvrté místo v závěrečné jízdě o medaile.

V Cortině už v kvalifikaci vypadli Vendula Hopjáková i Kryštof Choura s Jakubem Žeravou.

Další závod SP je na programu až v březnu v Sierra Nevadě, 19. února začne mistrovství světa v gruzínském Bakuriani.

SP ve snowboardcrossu v Cortině d'Ampezzo: Muži: 1. Surget (Fr.), 2. Vedder (USA), 3. Le Ble Jaques (Fr.), 4. Blois (Niz.), ...27. Kubičík vyřazen v osmifinále, v kvalifikaci 40. Choura, 48. Žerava (všichni ČR). Průběžné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Nörl (Něm.) 254, 2. Bozzolo (Fr.) 195, 3. Visintin (It.) 170, ...44. Choura 8, 47. Kubičík 4. Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 2. Guliniová (USA), 3. Trespeuchová, 4. Petitová Lenoirová (obě Fr.), ...15. Adamczyková vyřazena ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 24. Hopjáková (obě ČR). Průběžné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Trespeuchová 300, 2. Bankesová 278, 3. Baffová (Austr.) 235, ...6. Adamczyková 137, 20. Hopjáková 58.