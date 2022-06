Generál Pavel je rozhodnut účastnit se prezidentské volby

Praha - Generál Petr Pavel je rozhodnut zúčastnit se lednových prezidentských voleb a odhodlaný je vyhrát. Připravuje se na kandidaturu, oficiálně ji chce vyhlásit v srpnu. Uvedl to na setkání s novináři. Na počátku července chce zveřejnit transparentní účet.

"Jsem rozhodnutý se voleb zúčastnit, odhodlaný je vyhrát, a proto se v tuto chvíli připravuji na kandidaturu," uvedl Pavel.

Bývalý vysoký představitel české armády a NATO dnes představil své sponzory, kteří mu slíbili finanční podporu. Pavel řekl, že nebude chtít od nikoho z podporovatelů částku vyšší než tři miliony korun, aby bylo zajištěno co nejširší spektrum dárců. Obrátil se proto na veřejnost, aby mu na účet poslali příspěvek. Mezi jeho podporovateli je třeba Libor Winkler z finanční skupiny RSJ, spolumajitel IT firmy Y Soft Václav Muchna, zakladatel ePojištění Jan Barta nebo Martin Hájek a Jiří Mareš ze společnosti Livesport.

Řekl také, že peníze nepřijme od lidí spojených s divokou privatizací nebo nekalými podnikatelskými praktikami, od politicky exponovaných osob, od velkých firem napojených na zakázky státu nebo od lidí, kteří budou požadovat za své peníze nějakou protislužbu.

Seznam sponzorů nebo číslo transparentního účtu zveřejní na volebním webu generalpavel.cz, kde budou umístněny i podpisové archy. Se sběrem podpisů již začal, počet získaných podpisů dnes nesdělil. Hlavní sběr má v plánu až po začátku kampaně. Potřebuje jich 50.000.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil v pondělí vyhlásil termín konání prvního kola prezidentských voleb, budou v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna příštího roku. Případné druhé kolo voleb bude v pátek a v sobotu 27. a 28. ledna. Od chvíle, kdy rozhodnutí vyjde ve Sbírce zákonů, bude kampaň oficiální a všechny náklady na ni se budou započítávat do zákonem stanoveného finančního limitu, tedy 40 milionů korun za první kolo či 50 milionů korun za obě kola voleb.

Pavel řekl, že vyhlášení očekával v srpnu, rozhodnutí Vystrčila podle něj proto mění situaci. Je ale připraven respektovat nastavená pravidla. Přístup Vystrčila zároveň uvítal, nastavuje podle něj stejné podmínky pro všechny.

Představení sponzorů a zřízení transparentního účtu Pavel označil za významný krok ke kandidatuře. Označil se za vážného kandidáta, oficiálně ale chce kandidaturu oznámit až na konci prázdnin. Zdůvodnil to tím, že nevidí smysl vyhlásit kampaň a poté odjet na dovolenou. S oznámením chce proto přijít, až bude připraven se do kampaně plnohodnotně pustit. Voliči podle něj mohou s jeho kandidaturou počítat, zhatit by ji mohla například vážná nemoc jeho nebo v jeho okolí.

O možnosti politické podpory mluvil se zástupci koalice Spolu, chce ale kandidovat jako nezávislý uchazeč o post prezidenta.