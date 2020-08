Gebre Selassie po sezoně pravděpodobně opustí Brémy

Brémy - Fotbalový obránce Theodor Gebre Selassie po nadcházejícím ročníku, po němž mu vyprší kontrakt, pravděpodobně opustí bundesligové Brémy, za které hraje od roku 2012. Bývalý český reprezentant to prohlásil v rozhovoru pro Weser-Kurier. Zatím ale neví, jestli bude pokračovat v kariéře v Česku.

"Mám smlouvu na další sezonu a je velmi pravděpodobné, že bude má poslední. Nikdy ale nevíte, může se to změnit," prohlásil třiatřicetiletý Gebre Selassie.

O další budoucnosti bude přemýšlet v zimě. "Uvidíme, co se stane, jak se bude sezona vyvíjet. Nejdůležitější je, jaké to bude doma. Se ženou se o tom bavíme, musíme se společně rozhodnout," uvedl bývalý hráč Jihlavy, pražské Slavie a Liberce.

Jeho starší syn Noem začne příští rok chodit do školy. Gebre Selassie už v minulosti prohlásil, že chce, aby šel do školy v Česku. "Už teď by měl chodit do školy. Dohodli jsme se, že půjde o rok později. Příští rok už ale musí jít," řekl trojnásobný český šampion.

Jeho fotbalový návrat do rodné země záleží na více faktorech. "Otázka je, jak na tom budu fyzicky. A co by bylo možné, jestli něco bude dávat smysl. Potřebuju cíl, motivaci. Jenom kopání pro mě není. Taky si musím rozmyslet, jestli chci být každý víkend pryč. Můj starší syn taky hraje fotbal, takže bych rád chodil na jeho víkendové zápasy," konstatoval účastník Eura 2012 a 2016.

Brémy se v minulém ročníku zachránily v bundeslize až v baráži s Heidenheimem. "V uplynulé sezoně se toho sešlo víc. Jestli se nám opět zraní deset hráčů a zažijeme další špatný start, může se to opakovat. Ale nebojím se toho. Na to se tým až moc změnil, spousta hráčů odešla," uvedl Gebre Selassie, který ve Werderu působí s brankářem Jiřím Pavlenkou.

Před startem nového bundesligového ročníku, který začne 18. září, je optimistický. "Záleží na tom, jak si mužstvo na hřišti i mimo něj sedne. To, co vidím, je pozitivní. Máme dobrý mix. Přišlo hodně mladých hráčů, kteří jsou hladoví. To všem dodává energii," prohlásil třebíčský rodák.