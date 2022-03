Gazdík: Snahou bude umožnit lidem z Ukrajiny co nejdřív práci a dětem školu

Praha - Ministerstvo školství chce v nejbližších dnech představit systém zaměstnávání ukrajinských učitelů, kteří kvůli válce opustili svou zemi a přišli do ČR. Úřad se také bude snažit udělat taková opatření, aby děti uprchlíků mohly chodit do školy a jejich rodiče mohli v Česku co nejdřív začít pracovat. Novinářům to dnes před jednáním vlády řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Konflikty mezi dětmi různých národností se podle něj i díky návodu, který jeho úřad poslal do škol, podařilo stabilizovat.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza dnes ČTK řekl, že obchodníci už zaměstnali první uprchlíky z Ukrajiny. Je podle něj ale problém s péčí o děti, protože umístění do škol není příliš koordinované. Zatímco u povolení k pobytu, práci nebo finanční podpoře jsou základní informace dostupné také v ukrajinštině a systém dobře funguje, u péče o děti chybějí sdělení, jak postupovat, řekl. Na problémy se zajištěním míst pro ukrajinské děti ve školách a školkách upozornily také personální agentury oslovené ČTK.

"Naší snahou ve školství samozřejmě bude, aby ukrajinští rodiče mohli co nejdříve pracovat. A aby mohli pracovat, tak k tomu potřebují mít děti ve škole," řekl dnes novinářům Gazdík.

Jeho úřad dnes avizoval, že ve čtvrtek představí projekt Ukrajinské jednotřídky, na kterém spolupracuje Velvyslanectví Ukrajiny a Nadační fond Děti Ukrajiny. "Projekt řeší umístění ukrajinských dětí do vybraných škol v jednotlivých regionech České republiky, v nichž bude vedena výuka v ukrajinském jazyce rodilými vyučujícími," informovalo ministerstvo. Na projektu podle úřadu spolupracuje mimo jiné emeritní rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Podle Gazdíka se kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu budou muset přehodnotit priority v rozpočtu. "Budeme žádat úřad vlády a ministerstvo financí o to, aby posílily naše rozpočty v těch oblastech, ve kterých to bude potřeba," uvedl. Připomněl, že ministerstvo školství v úterý uvolnilo 150 milionů korun na podporu ukrajinských studentů na vysokých školách. "Určitě to není konečná částka, je to první pomoc v zárodku," řekl.

V pátek jeho úřad poskytl učitelům návod, jak by měli současnou situaci s žáky probrat, aby děti mezinárodní konflikt lépe chápaly a nevinily z něho své spolužáky ruské či ukrajinské národnosti. Dnes uvedl, že vztahy mezi dětmi ve školách se postupně stabilizují. "Myslím, že to přišlo v pravý čas, protože agrese, která v prvních dvou dnech velmi narostla ve školách, a měli jsme hlášeny desítky případů, tak v současné době to jemně ustalo," řekl.