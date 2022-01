Gazdík: Podoba testování ve školách se v příštích 14 dnech měnit nebude

Praha - Podoba testování ve školách se v příštích dvou týdnech měnit nebude. Ministerstvo školství vyjednává s ministerstvem zdravotnictví o nastavení testů po polovině února či o režimu po skončení testování. Novinářům to v pražské škole pro sluchově postižené řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Rozdával tam školákům a školačkám pololetní vysvědčení.

Podle epidemiologa Romana Prymuly plošné testování už v této fázi epidemie při rozšíření omikronu nedává smysl a mělo by se zrušit. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hany Roháčové by se měli testovat jen lidé s příznaky covidu. Řekli to v neděli v debatě televize CNN Prima News. Experti zmínili i potřebnost očkování.

"Vyjednáváme s ministerstvem zdravotnictví, jak má vypadat testování po polovině února. Shromažďujeme data a snažíme se být připraveni na režim po konci testování. Zda ten konec bude v polovině února, nebo někdy později, v tuto chvíli neumím říct. Ještě v příštích 14 dnech bude testování fungovat tak, jak funguje doteď," řekl ministr. Podle něj je snaha také o to, aby hygienické stanice reagovaly na potvrzení případů nákazy ve školách rychleji.

Lidé, kteří měli v posledních 30 dnech pozitivní PCR test, se testovat nemusí. Týká se to dospělých i dětí. Podle Gazdíka to některých školám či učitelům, u nichž se covid v minulých dnech potvrdil, uleví. Ředitelům škol ale administrativy neubude. "Bude to další ukazatel, který by měli ředitelé školy sledovat, a to kdy mělo dítě pozitivní PCR test. V tuto chvíli jim to tedy bohužel administrativu neulehčí," podotkl ministr.

Gazdík v poledne navštívil střední, základní a mateřskou školu pro sluchově postižené v Praze na Smíchově. Podle jejího ředitele testování větší problémy nepůsobí kromě vyšších nákladů. "Dnes jsme testovali všechny žáky a zaměstnance a měli jsme pouze jednu pozitivní žákyni," řekl ředitel školy Václav Chmelíř. Podle něj se škola zavřela jen v době nařízeného uzavření. "Pokud to nenařídilo ministerstvo školství, tak jsme nezavírali. Snažíme se bránit průniku viru. Učitelé jsou naočkovaní, děti, pokud je to možné, také," dodal ředitel.

Gazdík předal vysvědčení ve dvou třídách, ve čtvrté mladší dětem a v šicí dílně starším. "Už jsem to sice 20 let nedělal, ale teď si to zopakuju," řekl ministr čtvrťákům. Všechny žáky a žákyně při předání listu se známkami chválil, předal jim jako dárek sešity a propisovací tužky, jedničkářům a jedničkářkám pak zatleskal. "Bylo to jedno z nejtěžších pololetí, které učitelé, žáci i rodiče zažili," zhodnotil ministr.

Pololetní vysvědčení dostává 1,4 milionu školáků základních a středních škol. Část z nich ho kvůli karanténám či izolaci převezme až v dalších dnech.