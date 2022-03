Gazdík: Na integraci uprchlíků do škol bude do srpna potřeba 5,2 mld.

Praha - Na začleňování uprchlíků do škol v ČR bude do konce srpna potřeba asi 5,2 miliardy korun. V rozhovoru s ČTK ke 100 dnům od svého jmenování do funkce to řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Peníze podle něj budou nutné na zajištění většího počtu pracovníků ve školství, adaptačních skupin, kurzy češtiny nebo jazykové tábory o prázdninách. Resort by chtěl čerpat z rozpočtu státu, rezerv krajů, EU i třeba norských fondů. O způsobu a financování integrace uprchlíků od září se podle ministra rozhodne nejdříve v květnu - podle toho, jaká bude situace.

Gazdík již dříve uvedl, že pro integraci uprchlíků bude zapotřebí asi 17 miliard korun. Tato suma podle něj vychází ze současných průměrných nákladů na jednoho žáka a z předpokladu, že by do českých škol nastoupilo 120.000 uprchlíků. Podle posledních odhadů je v ČR asi 300.000 běženců, z toho asi polovina jsou děti. Ministr upozornil, že teď ale není možné odhadnout, jak se situace bude vyvíjet dál. "Jaká bude situace v květnu, nikdo neví. V červnu tu může být uprchlíků už jen polovina, nebo jich může být dvojnásobek," řekl. Schválený rozpočet ministerstva je 249,6 miliardy korun.

"V tuto chvíli víme, že do konce srpna potřebujeme částku 5,2 miliardy korun," uvedl. Jde podle něj o peníze pro adaptační kurzy, asistenty pedagoga a další pracovníky nebo výuku češtiny pro cizince. Pro financování adaptačních skupin chce ministerstvo využít zjednodušených žádostí o dotace, takzvaných šablon. Vláda by o nich měla jednat příští týden. "V tuto chvíli to musí být národní peníze (nikoli evropské dotace). Jestli nám je v budoucnu Evropská unie proplatí, to je možné, ale my musíme reagovat rychle. Evropské mechanismy jsou přece jen poněkud pomalejší," řekl. Z rezerv krajů by se podle ministra měli platit dodateční asistenti pedagoga nebo ukrajinští učitelé.

Na kurzy češtiny nebo prázdninové volnočasové aktivity pro uprchlíky by ministr chtěl využít i peněz ze zahraničí. "Třeba norský velvyslanec mně při schůzce nabídl pomoc z norských fondů v tomto směru v řádu milionů eur. Zároveň vyjednáváme v Bruselu," uvedl Gazdík. Za jakých podmínek by se mohly konat letní jazykové kurzy pro běžence, by se podle něj mohlo vyjasnit v květnu.

Připomněl, že ministerstvo také na konci března bude zjišťovat, jak se ve školách změnil počet žáků. Statistikám chce přizpůsobit financování škol. Podobný sběr dat se podle Gazdíka pravděpodobně bude opakovat ještě v květnu. "Způsob řešení dlouhodobého začlenění ukrajinských dětí do českých škol v září budeme řešit v květnu a červnu podle situace, která se bude vyvíjet," dodal.

Jak avizoval před vypuknutím války na Ukrajině, chtěl by ještě letos jednat i o možnosti přidání peněz pro nepedagogy ve školství. Zda se to podaří, si ale není jistý. "Státní rozpočet jsme skutečně zdědili ve vybrakovaném stavu a do toho v těch časech hojnosti jsme nešetřili ani na špatné časy. A my teď nejsme ve špatných časech, my jsme v extrémně špatných časech," uzavřel.

Příchod uprchlíků je výzvou, která může podle Gazdíka Česku pomoct

Příchod válečných utečenců z Ukrajiny je podle ministra školství pro ČR výzvou, která může být do budoucna přínosem. Zvládnout to bude náročné. Jak dlouho se s integrací uprchlíků budou vypořádávat školy, podle něj nejde teď odhadnout. Na začátku dubna chce Gazdík vládě předložit návrh opatření pro to, aby se běženci naučili co nejdřív česky.

"Pro české školství je to (začlenění uprchlíků) obrovská výzva a já už teď obdivuji tu kreativitu, se kterou k tomu učitelé a ředitelé i zřizovatelé škol přistoupili a jakým způsobem se o to starají," uvedl Gazdík. Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska podle něj může integrace uprchlíků pomoct českému školství i ekonomice. "V případě, že by skutečně, tak jak udávají migrační teorie, více než polovina Ukrajinců zůstala, tak moje generace takzvaných Husákových dětí má třeba po problému s důchodovou reformou," řekl. Připustil zároveň, že při vysokých počtech uprchlíků ale nebude jejich začlenění do společnosti snadné. Očekává, že Česko čekají "perné měsíce". "My si uvědomujeme, jak je to náročné. Na druhou stranu nečekejte, že u toho nebudou žádné problémy," řekl.