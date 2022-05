Gazdík: Dosavadní fungování Cermatu je problém

Praha - Dosavadní fungování organizátora maturitních a jednotných přijímacích zkoušek Cermatu je podle ministra školství Petra Gazdíka problém. Řekl to dnes novinářům na ministerstvu školství. Zda kvůli nespokojenosti s řízením této příspěvkové organizace ministerstva hrozí odvolání ředitelky Cermatu Michaeli Kleňhové, nechtěl upřesnit. Kvůli podezření z placení předražených zakázek poslal v uplynulých dnech do Cermatu auditory. Upozornil na to dnes server iDNES.cz.

"To, že je Cermat problémem, vím od prvního dne, kdy jsem ve funkci jako ministr," uvedl Gazdík. "Některé zakázky, které Cermat v minulosti provozoval, se mi nezdají být přiměřené," řekl. Potvrdit, či vyvrátit to podle něj ale musí znalec nebo auditor. Až bude mít ministerstvo závěr soudního znalce, bude "podle toho činit", řekl ministr. "Nebudu Cermatu vzkazovat jakékoli věci prostřednictvím médií," odpověděl na dotaz ČTK, jaké závěry z auditu ministerstvo vyvodí a zda hrozí odvolání Kleňhové.

Server iDNES.cz dnes informoval, že ministerstvo poslalo do Cermatu auditory, kteří mají zjistit, proč organizace platí desítky milionů ze servis tiskáren pro maturitní a jednotné přijímací zkoušky. Výsledek auditu by podle serveru mohl být jasný asi do měsíce.

Auditoři se podle iDNES.cz budou zajímat hlavně o zakázku, která zahrnuje servis pro čtyři tiskárny, které si Cermat pro maturity a přijímací zkoušky pořídil před čtyřmi roky. Tiskárny i servis k nim dodala společnost Konica Minolta Business Solutions. Jedna tiskárna stála v roce 2018 přes jeden milion korun, uvedl server. Za servis za čtyři tiskárny podle něj zaplatil Cermat za čtyři roky 96 milionů korun. Za tisk testů zaplatil Cermat podle iDNES.cz od roku 2018 asi 132 milionů korun. Cermat nicméně podle serveru tvrdí, že kvůli zabezpečení testů je potřeba specifický systém, který nelze srovnávat s náklady na obvyklé tiskárny.

Gazdík již dříve uvedl, že by chtěl maturitní i přijímací testy digitalizovat. Smlouva na provoz tiskáren skončila letos v květnu. Ministerstvo by chtělo v otevřené soutěží vybrat nového dodavatele tisku asi už jen na dva roky, než se pro zajištění zkoušek najde jiné řešení. Zadávací dokumentace, kterou k tomu připravil Cermat, považuje úřad ale podle iDNES.cz za nepřehlednou a působící, jako by byla napsaná na míru pro dosavadního dodavatele. I tím by se proto měl audit zabývat, uvedl server. Mezitím chce podle něj úřad hledat nového dodavatele sám. Jedním z adeptů je podle iDNES.cz například Státní tiskárna cenin.

Kleňhová nastoupila do čela Cermatu od června 2018 za bývalého ministra školství Roberta Plagy (za ANO). Předchozího ředitele Cermatu Jiřího Zíku vystřídala poté, co ho Plaga odvolal z funkce kvůli chybám v maturitních a přijímacích testech. Kleňhová se měla ujmout funkce původně až od prosince 2018. Do čela Cermatu byla vybrána v konkurzu na podzim 2017 za ministra školství Stanislava Štecha (za ČSSD).