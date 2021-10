Gazdík by chtěl jako případný ministr školství propojit vzdělávání víc s praxí

Praha - Místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík je připraven stát se ministrem školství, pokud tu možnost dostane. V tuto chvíli ale podle něj není jasné, zda resort připadne koalici Pirátů a Starostů, protože jednání o rozdělení křesel v budoucí vládě jsou teprve na začátku. Řekl to na dotaz ČTK. Pokud by byl ministrem, chtěl by se zaměřit například na větší propojení vzdělávání s praxí, zjednodušit možnost přechodu středoškoláků mezi různými typy škol a umožnit zakládání krajských polytechnik s profesním zaměřením. Své priority již dříve představil na webu moderniskolstvi.cz.

Vítězná koalice Spolu a ve volbách třetí koalice Pirátů se STAN se v sobotu po volbách dohodly na úmyslu vytvořit společně většinovou vládu. Vládní koaliční smlouvu by strany chtěly podepsat do 8. listopadu. Diskuse o obsazení resortů zatím označují za předčasné, v médiích se ale už o možných budoucích ministrech spekuluje. V případě ministerstva školství se objevuje jméno Gazdíka, ale také lidovce Marka Výborného nebo Martina Baxy z ODS.

"Co se týče rozdělení resortů - jsme teprve na začátku. Já jsem mnohokrát řekl, že jsem na tuto roli připraven, ale není jasné, zda tento resort naší koalici připadne," řekl dnes ČTK Gazdík. Pokud by nabídku dělat ministra dostal, přijal by ji, dodal.

Své plány pro školství osvětlil Gazdík již dříve společně se senátorem a bývalým rektorem Masarykovy univerzity Mikulášem Bekem (STAN). Za svou prioritu nyní označil zavést slibované změny do praxe. Chtěl by vytvořit například takzvané reálky, které by kombinovaly gymnaziální a odborné vzdělávání a nenutily žáky k brzkému rozhodování o budoucí profesi. Vzniknout by podle něj měl také nový model polytechnik s nabídkou profesního vysokého školství, které by umožnilo integrovat část vyšších odborných škol a propojit zaměstnavatele víc se vzdělávacím systémem.

Důraz klade na flexibilní, moderní a dynamické školství. Chtěl by navrhnout zrušení státní maturity a umožnit školám, aby si úroveň maturitní zkoušky nastavily podle svých vzdělávacích cílů. Předpokladem připuštění ke školní maturitě by podle něj měla být zkouška ze školského minima, kterou by žáci mohli skládat i v nižších ročnících studia. Na základních školách by se podle něj měl zrušit devátý ročník jako nadbytečný a ve vlnách by se měla testovat úroveň dovedností žáků. Děti by měly mít možnost učit se dva cizí jazyky, ale povinný by byl jen jeden.

Gazdík v plánu Vzdělávání pro 21. století rovněž předpokládá, že se nastaví jasný kariérní řád učitelů, rozšíří praktická část výuky na pedagogických fakultách a školy se otevřou víc i odborníkům bez pedagogického vzdělání. Pro učitele by chtěl zajistit víc peněz a lepší podmínky pro práci.