Gazda si víkendový debut užil a byl šťastný za první gól

Moskva - Gólovou radost si užil při svém druhém startu v české reprezentaci a prvním od začátku obránce Daniel Gazda, který se podílel na vítězství nad Švédskem 4:1 v závěrečném duelu na Channel One Cupu v Moskvě. Třiadvacetiletý odchovanec Zlína trefou před koncem druhé třetiny zvýšil na 3:1 a jako cenný suvenýr si schová na památku puk.

"Náš kustod Olda (Oldřich Kopecký) mi puk schoval a dal mi ho teď po zápase," řekl Gazda v on-line rozhovoru s českými novináři. Z branky měl velkou radost. "Na brankovišti stál výborně Dmitrij Jaškin. První moment byl, že jsem přijel za klukama a ptal se ho, jestli to netečoval on. On říkal, že netečoval. Samozřejmě jsem byl rád, byl to i důležitý gól pro nás, protože jsme odskočili Švédům před koncem druhé třetiny."

Zápas podle něj rozhodly maličkosti. "Měli jsme moc oslabení, a kdybychom tam dostali víc branek, tak by se hrálo těžko. Plán byl takový, že jsme měli hrát poslední zápas se Švédy mladí kluci, nebo ti s míň zkušenostmi a myslím, že se nám všem povedl," prohlásil Gazda.

Z deseti nováčků na turnaji jich hrálo proti Švédsku devět, odpočíval jen Dominik Lakatoš z Vítkovic. "Chtěli jsme hrát naši hru, být silní na kotouči, být v útočném pásmu a snažit se tam zatápět Švédům, protože v obranném pásmu mají všichni problémy. Myslím, že se nám to celkem dařilo," podotkl Gazda.

V prvním duelu s Finskem (3:4) byl připravený na lavičce jako sedmý obránce, ale do hry nezasáhl. V sobotu s Ruskem (1:4) už se z této pozice na začátku druhé třetiny dočkal v době, kdy si Ronald Knot odpykával desetiminutový trest.

"Řekli mi jen, že se mám protáhnout a skočím tam, takže na nějakou nervozitu nebyl čas. Hodili mě do vody, ať plavu. Hodně mi pomohl Ondra Vitásek, který hrál se mnou a říkal mi, ať jsem v klidu," vrátil se k sobotní premiéře.

S reprezentací byl už loni v srpnu na soustředěnípod koučem Milošem Říhou starším. "Skok to je velký, já jsem si nejen ten víkend, ale celý týden tady užíval. Jsou to zkušenosti a jsem za to jen rád," uvedl Gazda.

V mládežnických kategoriích nikdy v národním týmu nebyl. "Měl jsem začátek kariéry v dorostu ne těžký, ale nebyl jsem vyspělý a obehrával jsem se v nižších ligách ve Vsetíně a Uherském Hradišti, takže tam nějaké pomyšlení na nároďák vůbec nebylo. Neberu, že mě nevybrali, nebyl jsem v takové kvalitě, abych byl v mládežnické reprezentaci," podotkl.

"Byl jsem malý a neměl jsem kila. Asi jsem pak vyspěl, zlomilo se to právě během dorostu, kdy jsem začal hrát dost a brali mě i za chlapy," prohlásil. Cení si zkušeností, které mu předával současný asistent trenéra Zlína Martin Hamrlík. "Samozřejmě mi pomáhal celou kariéru. Když jsem byl v mládeži, tak by trenérem obránců. Teď je v chlapech, to jsou neskutečné zkušenosti, co má. Snaží se mi to předávat a já se snažím ho poslouchat. A tady pan Špaček taky má výborné postřehy a snažil jsem se z toho těžit," řekl na adresu dalšího bývalého obránce, který je asistentem trenéra národního týmu.

Po Channel One Cupu je Gazda plný dojmů. "Jedna věc se asi jmenovat nedá. Odnesu si zkušenosti, které jsem nabral. Super zážitky. Sledoval jsem kluky, kteří hrají velký hokej v KHL nebo byli v NHL. Zahrál jsem si s Andrejem Šustrem, kterého jsem sledoval v NHL a sleduji ho i teď. Strašně jsem si to užil," dodal Gazda, který má na kontě v extralize 123 utkání a 23 bodů za 12 branek a 11 asistencí.