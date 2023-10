Gaza potřebuje humanitární pomoc, i válka má pravidla, řekl šéf OSN

New York - V Pásmu Gazy je okamžitě potřeba umožnit přístup pro humanitární pomoc a předejít tak hrozící katastrofě. Prohlásil to dnes generální tajemník OSN António Guterres, podle něhož "má i válka svá pravidla". Palestinský velvyslanec při OSN Rijád Mansúr varoval před možnými zločiny proti lidskosti z izraelské strany. Podle izraelského velvyslance Gilada Erdana by OSN měla ocenit varování, které jeho země civilistům před útokem dala.

Izrael téměř týden po bezprecedentním teroristickém útoku radikálního palestinského hnutí Hamás podniká odvetné údery, při nichž zahynuly stovky lidí. Před očekávanou pozemní ofenzivou vyzval přes milion obyvatel Gazy, aby se vzdálili ze svých domovů. Začátkem týdne odřízly izraelské úřady oblast od vody a potravin.

"Potřebujeme okamžitý humanitární přístup do Gazy, abychom mohli dostat palivo, potraviny a vodu ke všem potřebným," řekl podle agentury Reuters Guterres.

Některé země vyzvaly Izrael, aby se vzdal plánů na velký útok, který podle nich může přinést mnoho civilních obětí. O situaci by ještě dnes měla jednat Rada bezpečnosti OSN.

Podle palestinského velvyslance nečiní mezinárodní společenství dost pro to, aby předešlo zbytečnému krveprolití mezi civilisty.

"Musí udělat více. Cokoli bylo učiněno, není dostatečné. My všichni musíme udělat více, abychom zastavili tento zločin proti lidskosti," řekl Mansúr před jednáním s velvyslanci arabských zemí při OSN.

Izraelský velvyslanec Erdan naproti tomu prohlásil, že mezinárodní společenství dlouhá léta podceňovalo riziko představované Hamásem, který ovládá Pásmo Gazy. Nyní by podle něj měla OSN ocenit, že Izrael civilisty před útokem varoval.