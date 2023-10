Gaza hlásí po izraelských náletech 560 mrtvých Palestinců a 2900 zraněných

Jeruzalém - Na nejméně 560 stoupl počet zabitých Palestinců po odvetných izraelských náletech na Pásmo Gazy za bezprecedentní útok radikálního hnutí Hamás na izraelské území, zraněných je 2900. Aktuální bilanci dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy, které Hamás ovládá. Izraelská armáda uvedla, že na izraelském území zabila stovky palestinských teroristů. Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) v noci na dnešek uvedl, že v důsledku izraelského protiútoku je v rámci Pásma Gazy na útěku více než 123.000 lidí.

List The Guardian dnes s odkazem na palestinskou agenturu WAFA informoval o 91 mrtvých dětech a 61 mrtvých ženách v Pásmu Gazy. Ministerstvo zdravotnictví bez dalších podrobností uvedlo, že při dnešních izraelských náletech na uprchlický tábor Džabálija zahynuly a byly zraněny desítky Palestinců. Při útocích palestinských ozbrojenců zahynulo nejméně 700 Izraelců, očekává se však, že bilance strmě poroste, protože mnoho lidí podle armády utrpělo vážná zranění.

Izraelské nemocnice kvůli ostřelování a útokům palestinských ozbrojenců přijaly přes 2200 zraněných. Nejméně 100 až 150 Izraelců také bylo uneseno. Počet zabitých izraelských vojáků se zvýšil na 73. Hamás dnes uvedl, že při izraelských úderech na palestinskou enklávu byli od neděle zabiti čtyři izraelští zajatci a jejich věznitelé.

Dva vysoce postavení příslušníci izraelské armády v posledních hodinách přirovnali sobotní útoky z Gazy k útokům na USA z 11. září 2001. "Je to naše 11. září. Dostali nás," řekl armádní mluvčí Nir Dinar.

Podplukovník Jonatan Konrikus rovněž přirovnal útoky Hamásu k velkým útokům v Americe. "Mohlo by to být 11. září a Pearl Harbor v jednom," řekl. "Je to zdaleka nejhorší den v izraelské historii. Nikdy předtím nebylo v jeden den zabito tolik Izraelců jedinou věcí, natož nepřátelskou aktivitou," dodal.

V Pásmu Gazy je podle OCHA na útěku přes 123.000 lidí, kteří mají strach o svou bezpečnost nebo v důsledku izraelské odvety přišli o střechu nad hlavou. Tento úřad uvedl, že izraelská armáda ostřelovala i obytné domy. V Gaze bylo podle tamního ministerstva pro veřejné stavby a bydlení zničeno 159 bytových jednotek, dalších 1210 bylo těžce poničeno. Vznikly také škody na vodovodní a sanitační infrastruktuře sloužící 400.000 lidem, uvedla OCHA. Poničeno bylo vícero zdravotnických zařízení.

V Pásmu Gazy podle údajů OSN žijí ve špatných podmínkách více než dva miliony lidí. Území je pod blokádou Izraele i Egypta.