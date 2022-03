Garanční systém 1. dubna obnoví výplaty klientů Sberbank v režimu oddlužení

Ilustrační foto - Sberbank CZ a.s., logo, štít na pobočce banky Strossmayerovo náměstí v Praze.

Ilustrační foto - Sberbank CZ a.s., logo, štít na pobočce banky Strossmayerovo náměstí v Praze. ČTK/Štěrba Martin

Praha - Garanční systém finančního trhu obnoví od 1. dubna výplatu náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat u insolvenčních dlužníků v režimu oddlužení u Sberbank CZ. Jde o zhruba 6000 vkladů. Garanční systém o tom dnes informoval ČTK v tiskové zprávě. Bude se řídit stanoviskem ministerstva financí, podle kterého bude náhrada vyplacena k rukám příslušného insolvenčního správce.

Sberbank CZ má vazby na Rusko a zavřela své pobočky. Garanční systém začal vyplácet náhrady vkladů jejím klientům 9. března. Celkem jde o zhruba 106.000 klientů a výplatu 24,2 miliardy korun. Česká národní banka v pondělí 28. února oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovní licence Sberbank CZ.

S ohledem na rozdílné výklady příslušných zákonných ustanovení zákona o bankách o poskytnutí náhrady pohledávky z vkladu v případech, kdy byl jako vlastník prostředků insolvenčním správcem jako majitelem účtu oznámen bance insolvenční dlužník v režimu oddlužení, požádal Garanční systém o výkladové stanovisko ministerstvo financí a dočasně pozastavil výplaty těchto náhrad.

Pokračuje také výplata náhrad vkladů uložených na účtech advokátních a notářských úschov. Garanční systém současně předá vyplácející Komerční bance bance další data, týkající se výplaty náhrad vkladů uložených v advokátních a notářských úschovách a klientů v insolvenčním řízení, které budou k dispozici také od 1. dubna 2022. Jde o o dalších 5093 klientů, kteří měli u banky vklady v celkovém objemu 374,2 milionu Kč.

Garanční systém přes Komerční banku vyplatí 100 procent vkladů klientů, maximálně do 2,499.500 korun na jednoho vkladatele. Suma odpovídá kurzu koruny k euru 28. února. Ze zákona je pojištěn vklad do 100.000 eur. Náhrady se klientům Sberbank budou vyplácet tři roky, tedy do března 2025.