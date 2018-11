Galerie Tančící dům v Praze představila 13. listopadu výstavu Retro zima za socíku, která ukazuje více než 1300 dochovaných předmětů od dobových vánočních ozdob přes sbírku hraček ze 70. a 80. let až po repliku retro bytu přichystaného na Štědrý večer.

Praha - Více než 1300 dochovaných předmětů od dobových vánočních ozdob přes sbírku hraček ze 70. a 80. let až po repliku retro bytu přichystaného na Štědrý večer nabídne od 14. listopadu výstava Retro zima za socíku v Galerii Tančící dům. Vystavené předměty pochází ze soukromých sbírek nebo jsou zapůjčené z Barrandovských ateliérů a České televize. Autorkou výstavy, která navazuje na výstavu Retro 70. a 80. let, je Jana Sommerová.

"My na této tématice pracujeme s paní Sommerovou téměř tři, možná čtyři roky. Když jsme začínali s touto tématikou, říkali jsme si, že tady dlouho podobná výstava nebyla téměř od roku 2000, kdy pořádalo muzeum v Ústí retro výstavu. Návštěvníci, kterých bylo téměř 70.000, měli velmi pozitivní ohlasy na toto téma. To je důvod, proč připravujeme toto téma," řekl dnes novinářům ředitel galerie Robert Vůjtek. "Výstava je převážně pro rodiny s dětmi. Myslím, že si tady každá věková skupina najde to svoje," dodal.

Součástí expozice jsou originální kostýmy Jiřiny Bohdalové z pořadu Televarieté!, retro výloha obchodního domu Kotva s vánoční tématikou, auto žigulík nebo replika retro bytu s kuchyní. Výstava obsahuje také spotřebiče značek elektroniky Eta či Tesla, dobové oblečení a soukromou sbírku hraček ze 70. a 80. let. "Tato sbírka celá pochází z muzea v Rychnově nad Kněžnou. Majitelka zapůjčila všechny hračky, ale všechny se sem nevešly," uvedla autorka výstavy Sommerová.

Vernisáž výstavy je dnes od 19:00. Výstava bude v Galerii Tančící dům otevřena od 14. listopadu do 3. března 2019 každý den mezi 9:00 a 20:00.