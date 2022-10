Furch vychytal České Budějovice, Kometa oslavila šestou výhru v řadě

Brno - Hokejisté Brna porazili v utkání 15. kola extraligy České Budějovice 3:0. Kometa vyhrála pošesté za sebou a přiblížila se na jediný bod za druhé Vítkovice, další dva ztrácí Brňané na vedoucí Pardubice. Čekání Jihočechů na plný bodový zisk se protáhlo už na 12 zápasů. U všech tří branek vítězů asistoval útočník Petr Holík. První nulu v sezoně vychytal brankář Dominik Furch, potřeboval na ni 42 zákroků.

Nejvyšší návštěva sezony v brněnské aréně sledovala hned od začátku atraktivní podívanou. Kometa začala výborně a již na konci třetí minuty otevřela skóre. Po rychlé kombinační akci na trase Flek, Holík a Koblížek se brněnský odchovanec prosadil přesnou střelou k tyči. Další obrovskou šanci měl Ščotka, jemuž naservíroval puk mezi kruhy Holík, ale gólman Strmeň si situaci pohlídal.

Pozadu nezůstal ani tým Motoru, který zahrozil nejprve Pechem a poté dorážejícím Doležalem, Furch dvakrát zabránil jasné brance. Zvýšit vedení domácích mohl po přesné Sallinenově žabce Kratochvíl, ale svého prvního gólu v extralize se nedočkal. V 17. minutě domácí znovu slavili. Kometa dostala k dispozici první početní výhodu a tu zhodnotila už za 22 sekund. Od modré čáry napřáhl Zbořil a jeho pumelici tečoval kapitán Zaťovič - 2:0.

Druhou třetinu odstartovali hosté přesilovkou, kterou ale Brňané bez větších problémů zvládli. Pak se hrál poměrně vyrovnaný hokej, v rychlém tempu a s enormním nasazením z obou stran. Ve 25. minutě se proháčkoval obranou mladíček Šalé, ale na Strmeně nevyzrál. V polovině utkání zahrozil Pech a následně na brankovišti Valský, Furch je však vychytal. Moravané se mohli dočkat třetí branky v přesilovce, Vincour se šikovně natlačil do výhodné střelecké pozice, jenže trefil pouze tyčku.

Mrzet ho to ale nemuselo, protože se domácí kýžené trefy dočkali. Necelé tři minuty před druhou přestávkou Holík přihrál na levý kruh, kde stál Flek a byť pálil z hodně ostrého úhlu, zvýšil na 3:0. V závěru třetiny byl ještě vyloučen Pech a Kometa si početní výhodu přenesla do posledního dějství.

Třetí část hry nabídla velkou bojovnost obou mužstev, Kometa se soustředila na obranu a rychlé brejky. Jeden z nich mohl využít Šalé, leč jeho zakončení nebylo přesné. Už se zdálo, že se Motor dočká snížení, když Chlubnova teč střely od modré čáry propadla mezi Furchovy betony, radost hostů však byla předčasná. Trenérský štáb Komety si vzal výzvu, neboť viděl přihrávku rukou. A správnost tohoto názoru potvrdili i rozhodčí.

Utkání tak místo dramatického závěru nabídlo spíše odpočinkové tempo. Motor se marně snažil překonat skvělého Furcha. Brňané jen čekali na chyby a případné brejky a v klidu zápas kontrolovali.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Pešout (Brno): "Byli jsme natěšení, protože jsme dlouho nehráli doma. Jsme na vítězné vlně, hráči se v první třetině za pomoci diváků vybičovali k výbornému výkonu. Ve druhé třetině jsme ale dvakrát zbytečně faulovali, čímž jsme soupeře pustili zase zpátky do hry. Musím říct, že nám Motor hodně zatápěl, ale díky brankáři Furchovi jsme to zvládli. Jsme rádi za prodloužení vítězné série a za domácí vítězství."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Chtěli jsme navázat na poslední dvě utkání, v nichž jsme zahráli velice slušně. Přijeli jsme připravení. Věděli jsme, že Kometa hraje v pohodě, přesto jsme si nechali dát hloupý první gól. Pak jsme se to snažili dotáhnout, vytvořili jsme si nějaké šance, ale my nechodíme do míst, kam musíme chodit, abychom měli úspěch. Nejsme bojovní, musíme začít dávat nehezké góly. Zbytečně vymýšlíme akce, kterými si komplikujeme hokej. Gratuluji soupeři k výhře."

HC Kometa Brno - HC Motor České Budějovice 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Koblížek (Holík, Flek), 17. Zaťovič (A. Zbořil, Holík), 38. Flek (Holík, Koblížek). Rozhodčí: Hejduk, Obadal - Axman, Lederer. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 7261.

Brno: D. Furch - Ščotka, Ďaloga, Kučeřík, Holland, Hrbas, Kundrátek, Gulaši - Flek, Holík, Koblížek - Zaťovič, Strömberg, Vincour - Kollár, Sallinen, Šalé - Dufek, A. Zbořil, Kratochvíl. Trenér: Pešout.

České Budějovice: Strmeň - Štencel, Vráblík, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík, Marcel, Šedivý - F. Přikryl, Koláček, Chlubna - Čachotský, M. Hanzl, Valský - Dzierkals, Pech, Z. Doležal - Strnad, M. Toman, V. Tomeček. Trenér: Modrý.