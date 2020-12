Furch: Situaci v Bělorusku vnímám, ale soustředím se na hokej

Moskva - Angažmá hokejového brankáře Dominika Furcha na nové adrese v Dinamu Minsk doprovází nejen boj s koronavirem, ale také neutěšená situace v zemi po kontroverzním znovuzvolení Alexandra Lukašenka prezidentem. Třicetiletý pražský rodák přiznal, že jde o ožehavé téma, které není snadné komentovat, ale problémy nelze nevidět. Sám se však snaží plně koncentrovat na hokej.

"Samozřejmě tu situaci nejde přehlédnout, ale celý tým se snažíme soustředit hlavně na hokej. Určitě je to ještě větší a ožehavější téma pro domácí kluky. Já tam jsem od hokeje, tak se na něj snažím soustředit," řekl dnes v on-line rozhovoru Furch. Demonstrace, které nepokoje doprovází, se ho netýkají. "Nám je doporučováno zůstávat doma," uvedl Furch.

Jeho blízcí o něho měli obavy. "Hlavně ze začátku, kdy protesty začaly, tak mi takové zprávy přicházely. Ale přišlo mi, že kdybych já sám nikam nechodil, tak by to člověk skoro ani nepoznal."

Věci politického charakteru s tím spojené jsou tématem i v kabině. "Samozřejmě, že ano. Nedá se o tom nemluvit," přiblížil Furch. O to víc, když Bělorusko má spolu s Lotyšskem pořádat příští mistrovství světa. A objevují se hlasy, že by se turnaj měl odehrát mimo běloruskou půdu. "Mezi klukama se o tom bavíme, já samozřejmě nemám nějaké oficiální bližší informace. Kluci se připravují tak, že by to mohlo proběhnout. Nic jiného jim ani nezbývá, to rozhodnutí stejně přijde shora," uvedl Furch.

Nejistotou zůstává i koronavirová situace, kvůli níž přišlo letos o šampionát Švýcarsko. "V Minsku chodí lidé do hlediště, ale je tam omezení kapacity. Nevím přesně, na kolik procent, ale je to zkrouhnuté. Pár týdnů zpátky byly povinně zavedené roušky. Na začátku to bylo volnější, ale nějaká opatření se postupně zavedla. Připadalo mi ale, že lidé i celý stát i bez těch omezení normálně fungují," připomněl Furch.

Když obdržel pozvánku na reprezentační turnaj v Moskvě, měl hned jasno, že pojede. Nahrál mu navíc i los Kontinentální ligy, neboť poslední zápas před srazem hrál s Minskem proti Kunlunu v dočasném působišti soupeře v Mytišči nedaleko Moskvy. "Nijak jsem neváhal. Pozvánka přišla a já byl zdravý. V této sezoně a za situace, která vládne, nikdy nevíte, kdy vás virus chytne. Byl jsem rád, že můžu jet, žádné komplikace jsem v tom neviděl," podotkl Furch.

"Pro mě je to určitě příjemný návrat, každá pozvánka na nároďák je příjemné zpestření sezony. Zase se můžu vidět po nějaké době s klukama, popovídat si s klukama v češtině a zahrát si na takové úrovni, je to radost. A já jsem za to rád," doplnil Furch.

Od roku 2015, kdy odešel ze Slavie do Omsku, je pryč z extraligy. I proto narazil na pár hráčů v současném výběru, které nezná. "Taky jsem si toho všimnul...," pousmál se Furch. "Některé kluky tady vidím úplně poprvé, takže se musím naučit ještě jména, ale myslím, že za chvíli to bude dobré a vše bude klapat," ujistil.

Jeho klubu se daří a figuruje v Západní konferenci na postupových pozicích. "Oproti minulým sezonám jsme na tom s Minskem tabulkově dobře. Možná by to chtělo trochu ustálit výkony, ale poslední období od minulé pauzy po tu současnou se nám celkově vyvedlo. Možná poslední zápasy nebyly stoprocentní, ale kdyby nám před sezonou řekli, že někde v půlce sezony budeme kolem pátého místa, určitě bychom to brali," řekl Furch.